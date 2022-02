Jak byste zhodnotil utkání? Kluci byli na zápas natěšeni, v první třetině jsme měli dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Druhá část z naší strany byla nejhorší, paradoxně kvůli přesilovkám. Bojujeme s nimi, máme je nejhorší v extralize. Už se na nich protočilo hodně hráčů, hrajeme to moc komplikovaně, nemáme potřebný klid na hokejce. Góly v nich nedáváme. Dostalo nás to dolů, i při hře pět na pět.

Co třetina třetina?

Kladno v ní mohlo odskočit, Kaša (Libor Kašík – pozn. red.) nás velmi dobře podržel, pochytal pár velkých šancí soupeře. Dali jsme se dohromady, šli si za vyrovnáním. Závěr byl, jaký byl, v sezoně jsme mockrát sportovní štěstí neměli. Dnes ano. Alespoň jsme lidem udělali radost.

Něco takového se mi nikdy nepovedlo, usmíval se Gazda

Před přesilovkou pět na tři jste si vzal time-out. Proběhlo při brance Daniela Gazdy vše dle plánů?

Chtěli jsme to sehrát na Dana, má velmi dobrou střelu z první. Tuto disciplínu má výbornou, umí to trefit. První předpoklad bylo vyhrát buly. Šel tam pravák Val (Valentin Claireaux – pozn. red.), přistrčil kotouč na Ondru Němce. Pak už tam přišla dobrá přihrávka přesně na jedničku a Dan to trefil. Několik střel mu nevyjde, z této pozice ale už dal hodně gólů. Takto jsme si to představovali.

Sedm kol před koncem základní části na Kladno ztrácíte čtrnáct bodů. Jak reálnou šanci vidíte na baráž?

Byl by to "Miracle on Ice." Je to v oblasti zázraku nebo kolapsu soupeřů. Kladno nebo Litvínov by v podstatě nesměli bodovat a my museli vyhrát vše. Šlo by to proti celé sezoně. Kladno teď hraje výborně, jejich zápasy sledujeme. Před vánoci chytli velký lauf. Trochu se začal trápit Litvínov, moc bodů nedělá. Přesto je to v oblasti teorie. Dokud oheň doutná, tak ale do něj budeme foukat. Budeme se pořád snažit.

Vítězná trefa Gazdy! Berani 6 vteřin před koncem porazili Kladno

Co říkáte na odchod Petra Šidlika do slovenské Žiliny? Do Zlína přitom nešel kvůli konci kariéry…

Vlastníme na něj práva. Byla tam určitá částka, za kterou si ho někdo může vzít. Mluvil o různých důvodech, proč nejít na Moravu, Slovensko je asi blíže, tak je tam.

Čekal, že bude hrát?

Nečekal. Něco to o něm vypovídá. Je to jeho boj, jeho život.