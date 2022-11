Povyjel si, obkroužil hráče soupeře a pálil. Úspěšně. Bartko takto zužitkoval přesilovou hru ševců, která rozhodla o vítězství. „Ve druhé třetině jsem v přesilovce udělal něco podobného, s pukem jsem vyjel na střed, akorát jsem to přetáhl přes osu, gólman si výborně najel. U gólu jsem to provedl úplně stejně, viděl jsem, že kluci stojí před brankou, snažil jsem se obstřelit prvního hráče. Gólman přes naše kluky asi nic neviděl,“ popsal někdejší hráč Znojma či Vsetína úvodní trefu zápasu.

Jak hodnotíte vítězný duel?

První třetina nám vůbec nesedla. Nehráli jsme, co jsme chtěli, soupeř naopak předváděl dobrý hokej, dostával nás pod tlak. Od druhé třetiny se to trochu zlepšilo, měli jsme přesilovky, soupeře jsme uzavřeli v obranném pásmu. Sebralo jim to hodně sil.

Sokolov vás v úvodu zápasu přehrával, byl dost aktivní. Co se přihodilo?

Ukazovali jsme si na videu, že napadají, chtěli jsme hrát trochu jinak, než jsme na začátku ukázali. Bohužel jsme na to úplně nezareagovali, jak jsme měli.

Pět z posledních šesti zápasů jste prohráli. Projevila se psychika?

Snažíme se hrát zápas od zápasu, není to tak, že bychom mysleli na to, že jsme včera prohráli. Dneska jsme šli jednoznačně za tím jednoznačně vyhrát. Hodně každopádně záleží na tom, jestli dáme první gól. Nyní to bylo ze začátku nervózní, častokrát jsme to zbytečně odhodili. Místo toho jsme mohli jet s pukem.

Fanoušci v polovině úvodní třetiny vyjádřili nespokojenost pískotem. Jak jste to osobně vnímal?

Moc jsem si toho nevšiml, snažím se vnímat sebe. Je to každého věc – jestli na nás pískají, tak pískají. Asi nejsou spokojeni s naší hrou. Doufáme, že nás budou víc podporovat než pískat.

Hosté zlobili také ve druhé třetině, podržel vás brankář Huf. Zlomilo se to v polovině druhé třetiny vašimi přesilovkami?

Ve druhé třetině jsme je zavřeli, bohužel z toho nepadl žádný gól. Každému to sebere síly. Sám dobře vím, když bráníme hodně oslabení za sebou a drtí nás dvě minuty v pásmu, tak se pak hraje mnohem hůře.

Skóre jste mohli otevřít po ubráněném oslabení zkraje třetí třetiny. Do velké skrumáže jste se sám zamotal…

Kluci to tam vezli dopředu, teď už přesně nevím, kdo to vystřelil. Puk tam vyplaval, měl jsem jednu dorážku, pak to dorážel Sedlo, Illé, odrazilo se to znovu ke mně. Z bekhendu jsem si to dával na forhend, měl jsem prázdnou branku, obránce mi ale zabránil. Naštěstí jsem střídání na to dal gól, spadlo to ze mě.

Ulevilo se vám po první soutěžní trefě v dresu Beranů?

Myslím si, že to ze mě spadne strašně. Když nějakou dobu nedáte gól, tak i pak na tréninku se snažíte to prolomit. Doufám, že se od toho odrazím.

Jak dosud vnímáte angažmá ve Zlíně?

Nejsme tam, kde chceme být. Před sezonou jsme si něco řekli, teď se nám bohužel nedaří. Pevně věřím, že to otočíme a začneme hrát, tým na to máme. Věřím, že zápasy budou lepší.

A po osobní stránce?

Představoval jsem si to asi trochu jinak. Není to o osobní stránce, ale bojovnosti. Když budeme jeden za druhým stát a bojovat, tak to bude dobré.