„Je velmi pěkný,“ ocenila brankářská jednička Beranů Libor Kašík, oblečený v netradičním dresu, kterému dominuje pás tradičních baťovských cihel a na spodním lemu dresů je vyobrazeno Náměstí práce ve Zlíně.

Zatímco základní varianty pro domácí i venkovní zápasy klub představil po hlasování fanoušků i hráčů pouze na klubovém webu pomocí grafických návrhů už před pár týdny, třetí sadu ukázala brankářská dvojice Libor Kašík - Daniel Huf před nejvěrnějšími příznivci.

„Líbí se mi, že na něj zakomponovali město Zlín a symbol typických baťových domků oranžovo-červené cihly. Je to velmi zajímavé. I silueta baťovských domů dole na lemu se mi strašně líbí,“ ukázal Kašík detaily, jejichž autorem je fanoušek Zlína Pavel Šturma.

„Ve světě mají kluby víc než dvě sady dresů, je to pro fanoušky i lidi zajímavé. Jsou to zároveň také sběratelské edice,“ připomněl Kašík fakt, že poté co v dresu odehrají Berani dvě utkání základní části 20. září proti Olomouci a 20. prosince s Vítkovicemi, půjde dres do aukce. Výtěžek poputuje na dobročinné účely.

„Je moc pěkný, jsou na něm zajímavé naše typické cihly. Je to dobrá volba,“ ocenila jedna z přihlížejících fanynek Alena Kotásková.

„Jsme velice rádi, že jste přišli i v tomto počasí,“ poděkoval příznivcům kapitán týmu Tomáš Žižka chvíli předtím, než začala autogramiáda.