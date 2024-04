Byl mimo sestavu, v letošním play-off už podruhé. Trenérům se v neděli odvděčil nejlepším možným způsobem, vůbec svým prvním gólem v těchto vyřazovacích bojích. A osmým v sezoně. „Všichni jsou v dobré kondici. Kdo si to zaslouží, tak hraje. Je hezké, že nám to se Zdeňou gólově vyšlo, výsledek však ne,“ mrzí forvarda Beranů Nicolase Werbika po čtvrtém finále Chance ligy se Vsetínem.

Čtvrté finále Chance ligy. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Kromě 26letého útočníka v sobotu absentoval i Zdeněk Sedlák. Také o dva roky mladší borec v neděli nastoupil a skóroval. Prohře 3:4 však nezabránili. „Všichni víme, jaká je situace. Je dobře, že se síly rozloží. Někdy je zajímavý pocit jít místo hráče, který odehrál dobrý zápas nebo dal gól. Máte ještě větší motivaci hrát lépe,“ těší zlínského odchovance konkurence v týmu.

Ševcům zatím ve finále nevychází vstupy do zápasů. Ve Vsetíně dokázali první minuty přežít a sami jako první skórovat, na domácím ledě už takové štěstí neměli. V obou duelech na to doplatili. „Začátky musí být lepší. Je škoda od začátku prohrávat a hnát to,“ trápí Werbika.

„Říkali jsme si, že začátek nám nesmí utéct, dnes nám tam ale při druhém nebo třetím střídání padne gól. Na střídačce pak byly od hráčů i trenérů emoce, po první třetině jsme to museli trochu uklidňovat,“ líčí zlínský útočník.

Berani ve čtvrtém finále třikrát stáhli jednobrankovou ztrátu. Tři a půl minuty před koncem však inkasovali počtvrté, což už i na ně bylo příliš. „Celý zápas jsme ztráceli, třikrát jsme vyrovnali. V závěru jsme udělali chybičku v obranném pásmu. Možná jsme mohli ještě více zabrat, abychom vstřelili čtvrtý gól. Bohužel se nám to nepodařilo,“ posteskl si Nicola Werbik.

Cesta ševců by ve zbytku finále by mohla jít přes nejistého Maxima Žukova. 24letý gólman sice Valachům výrazně pomohl v předchozích dvou sériích, proti Beranům to dosud tak hvězdné není.

„Víme, že není jistý, vypadává mu to. Musíme na něj najít cestu, dostat tam ještě více puků než dosud,“ velí Werbik.

„Bylo to vidět i v oslabení, kdy jsme vystřelili z poloviny hřiště, vypadlo mu to. Je potřeba se tlačit do brány, být před ní,“ vnímá to stejně asistent trenéra Zlína Richard Kapuš.

Ať už přes Žukova nebo jiné slabiny Vsetína, tak Berani musí do toho pořádně šlápnout. Ve finále Chance ligy prohrávají 1:3 na zápasy. K obhajobě titulu to nyní mají hodně daleko. „V podobné situace jsme byli v semifinále, museli jsme vyhrát dva zápasy po sobě. Zvládli jsme to. Není jiná možnost, než do toho dát vše!“ zdůrazňuje Nicolas Werbik.

Jenže na Lapači to nebudou mít vůbec snadné, soupeř v úvodních dvou finále měl herně navrch. „Víme, co čekat, zápasy na Vsetíně jsou vždy složité, mají menší hřiště. Jsou nabuzeni, chtějí nás zatlačit hned od začátku. Musíme se s tím poprat. Věřím, že při nás bude stát trošku štěstíčka a podaří se nám dát alespoň o gól více,“ přeje si útočník, jenž se před sezonou vrátil z Finska.

Roli třeba sehraje i klima. Stejně jako v neděli, tak i v úterý má být přes den okolo pětadvaceti stupňů. Na stadionech se to už projevuje. „Bazének uprostřed byl ve třetí třetině suprový,“ ušklíbl se Werbik.

„Podmínky jsou náročné, musíme se vyhýbat prostředku kluziště, jinak se tam puky zastaví. Vždyť i diváci jsou v tričkách. Horko mi moc nevadí, špatný led je ale problém. Každopádně se na to se nemůžeme vymlouvat. Na Vsetíně jsem v takových horkách nehrál, uvidíme, jestli to bude podobné,“ dodává někdejší útočník Vítkovic.

