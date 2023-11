Konec listopadu zakončili skvěle. Výhrou, ziskem tří bodů. Proti neškodné Dukle Jihlava byli lepším týmem, zaslouženě přerušili sérii tří proher. „Je to úleva, naštěstí se to povedlo. Zase jsme si to ale zkomplikovali. Tímto výkonem se můžeme odrazit,“ věří Köhler, třetí nejlepší střelec týmu.

Neříkáte si to až příliš často?

Ano, to říkáme.

Od čeho se tedy odrazit?

Jako v každém zápase tam byly dobré i špatné věci. Pozitivní je, že jsme dali čtyři góly, konečně se trefili i útočníci. Pořád to ale je jedna uplachtěná výhra.

Jsme přesně v polovině základní části Chance ligy, na kontě máte jen 40 bodů. O pět víc, než loni touto dobou.

Náš cíl to stále nevylučuje. Samozřejmě jsme si to však takto nepředstavovali. Je to průměrné. Chybí nám energie, sebevědomí. Musíme hrát jednoduše. Omílám ale věci týmů, které prožívají krizi.

Je to už vyčerpávající? Není to první sezona, kdy se vám nedaří.

Jak pro koho. Pro mě ne, dneska dost svítilo sluníčko, bylo docela pěkně. (úsměv) Na zimáku jsem hokejista, mimo něj civil.

Od nové sezony jste nastálo kapitánem. Cítíte větší odpovědnost?

Osobně si to víc neberu. Myslím si, že by to bylo špatně, akorát by mě to svazovalo. To není cesta. A v kabině? Můj postoj je takový, že ubíjením se nic nevyřeší. Snažím se myslet pozitivně, než se v něčem hrabat. Chci tak působit i na kabinu.

V poslední době jste si však hodně bral slovo, že?

Není vám to jedno, snažíte se to nakopnout! Dá se to ale použít párkrát za sezonu. Pokud to začnete opakovat dvakrát za zápas, tak to zevšední, nemůžete se rozčilovat každou reklamní pauzu. Kluci to pak přestanou vnímat jako wake-up call. Zvlášť, kdyby to pořád dělal jeden člověk. Emoce musí jít z každého z nás, každý se na zápas musí nastavit, ať ho odmaká v emocích, nasazení.

Úplně to ale tak není. V derby proti Vsetínu a pak méně atraktivních zápasech bylo nasazení odlišné…

Je to tak, proti Vsetínu to byl jiný zápas.

Každý zápas by ale pro vás měl být stejný, ne?

Teoreticky ano. Ve sportu však nejsou garance. Není to vakuum, jízdní řád. Je tady milion proměnných. Vidíte, že proti Vsetínu to jde a potom ne. Neobhajuju to, takto to ale je.

Za posledního dva a čtvrt roku máte v kabině už pátého hlavního trenéra. Je to pro vás hodně nepříjemné?

Lhostejné mi to není. Pokaždé když někdo skončí, tak jako hráč cítím odpovědnost, někoho připravíte o práci. Trenéra „odstřelíte“, na ledě jsme vždy my hráči. Je pak nepříjemné mu podat ruku, říkáte si, že jste v tom měli prsty. Je to stejné, jako když se vyhazuje nějaký hráč.

Jsou časté změny v uplynulých sezonách nějakým ukazatelem?

Sestupovou sezonu komentovat nebudu. Když jste neúspěšní celý rok, vedení hledá všelijaké možnosti, jak to nakopnout. Jednou z nich je právě i změna trenéra. Loni jsme znovu měli špatný podzim, pak jsme se dostali do šestky a udělali výsledek.

Před sezonou se zdůrazňoval důležitý start. Několikátý ročník v řadě znovu nevyšel. Je to už na hlavu?

Říkáte si: „Klobouk dolů, znovu jsme to dokázali, jsme tam zas.“ (trpký úsměv) Nikdo z nás tam být nechce, ale děje se tomu tak. Jsme masochisté, znovu jdeme stejnou cestou. Zase jsme vstoupili do stejné řeky.