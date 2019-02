Zlín – Jeho návrat byl považován za hotovou věc, nyní klub tomu dal pomyslné razítko. Vítej doma, mistře světa! Hokejový obránce a odchovanec Zlína Miroslav Blaťák se po deseti letech strávených v zahraničí vrací domů, kde 33letý bývalý reprezentační bek a světový šampion z roku 2010 podepsal dvouletou smlouvu. Již v pondělí 2. května se objeví na zahájení letní přípravy týmu kouče Rostislava Vlacha.

Miroslav Blaťák. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Táhlo mě to po dlouhých letech strávených v Rusku domů. Samozřejmě mám z návratu skvělé pocity a jsem rád, že se vracím do mateřského klubu. Chtěl jsem být po letech v cizině opět s rodinou doma. Se Zlínem jsme si vyšli při jednání maximálně vstříc," pochvaloval si včera Blaťák, který se zrovna stěhoval do nového domu na okraji Zlína.

O návratu majitele kompletní sbírky medailí z mistrovství světa (zlato 2010, stříbro 2006, bronz 2012) se začalo spekulovat ve druhé polovině listopadu, kdy ze zdravotních důvodů skončil v ruském Čerepovci. „Na podmínkách smlouvy jsme se dohodli poměrně rychle již v průběhu uplynulé sezony a čekali jsme pouze na formální potvrzení," reagoval jednatel PSG Zlín Patrik Kamas.

Se Zlínem ve druhé polovině sezony dokonce trénoval, ale potíže se zády jej donutily ukončit sezonu. „Zdravotně jsem v pořádku a mám do hokeje opět velkou chuť," pochvaluje si Blaťák, který se má stát jedním z tahounů na ledě i v kabině.

„Stává se pro nás jedním z nejdůležitějších článků týmu pro příští sezony. Je to velká posila do obranných řad a předpokládáme, že bude jedním z lídrů mužstva nejen na ledě, ale i v kabině. Považujeme to za další kvalitní posílení mužstva od okamžiku, kdy se nám podařilo udržet kompletní první útok vedený Petrem Holíkem," podotkl Kamas.

Blaťák byl účastníkem pěti turnajů mistrovství světa a v roce 2010 se stal v německém Kolíně nad Rýnem světovým šampionem. „Být mistrem světa, to je mnohem více než tituly z domácí ligy. Vždyť šampionát sledují všichni, které hokej zajímá," řekl tehdy Blaťák, který nastoupil ve stejném roce rovněž na zimní olympiádě ve Vancouveru.

V letech 2008 a 2011 se v dresu ruské Ufy radoval z triumfu v ruské Superlize, respektive v KHL. V roce 2013 zamířil do Omsku, před uplynulou sezonou do Čerepovce, kde stihl 18 zápasů, ve kterých nasbíral tři kanadské body za gól a dvě asistence.

Zlínského odchovance, který začínal v áčku v osmnácti a brzy se propracoval ke stabilním oporám do dvojice vedle legendárního Martina Hamrlíka, v roce 2001 draftoval klub NHL Detroit Red Wings. Nejprestižnější soutěž na světě si však nikdy nezahrál. Do zahraničí zamířil až v roce 2006 už jako český šampion z roku 2004 a vicemistr extraligy o rok později. Sezonu 2006/2007 odehrál za švédskou Moru, od roku 2007 hrál v ruské Superlize, respektive KHL, kde nastřádal celkem 433 zápasů, nastřílel 47 branek a přidal 90 asistencí.

Nyní se jako hvězda vrací!