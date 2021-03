„Už na začátku sezony jsme vinou zakázaného sportu v zemi měli měsíční pauzu. Hned po návratu jsem si přivodil zranění a chyběl další dva měsíce. Bylo to těžké," přiznává 24letý borec.

Jak se toto zranění na vás projevilo ve zbytku sezony?

Bylo to nepříjemné. Pak jsem naskočil i kvůli tomu, že mě svrběly ruce, bylo to relativně brzy, čtyři dny po sundání sádry. Byla tam určitá opatrnost a limitace v podobě bolestí zápěstí, ruka neposlouchala, jak jsem byl zvyklý. Pronásledovalo mě to až do posledního zápasů. Vzhledem k tomu, že jsem ruce nedal takový odpočinek, jaký by potřebovala, tak se to nepříjemné táhlo.

Uspěchal jste návrat?

Hlavou mi to určitě proběhlo. Ale vzhledem k tomu, že jsem toho hodně zmeškal, jsem chtěl hrát. Rozhodl jsem se naskočit co nejdříve jsem mohl. Nikde nebylo psané, že kdybych si ještě dal týden dva volno, tak by mě to nebolelo. Hnalo mě to do hry, klukům jsem chtěl pomoci.

Oproti předcházející sezoně, ve které jste se dostal do reprezentace a získal 29 kanadských bodů, vám letos do statistik naskočilo pouze 7 bodů. Kde hledat příčiny?

Bylo toho více – ať se jednalo o herní výpadky, zranění. Také se nám úplně nedařilo týmově. Když se tyto faktory sečtou, tak bohužel z toho více nevzešlo.

Cítil jste po předchozí velmi úspěšné sezoně na sebe tlak?

Do sezony jsem spíše vstupoval se sebevědomím než tlakem. Týmu jsem chtěl co nejvíce pomoci. Vynechal jsem však hodně zápasů, bylo těžké se do tempa vrátit. V přípravě se mi dost dařilo. (Jan Dufek v osmi zápasech posbíral 7 bodů za 5 branek a 2 asistence – pozn. red.) Sezona bohužel proběhla, jak proběhla.

Znovu jste chyběl v posledních šesti zápasech. Měl jste další zranění?

Pár zápasů před Českými Budějovicemi jsem dostal náraz do zad. Ještě několik utkání jsem to vydržel, pak to už ale nešlo. Pomalu jsem si ani nerozvázal tkaničky u bruslí. Problémy se zády jsou vždy nepříjemné, jsou používané při všem.

Jste nyní už v pořádku?

Pauza od posledního odehraného zápasu je dlouhá, snad se to vyléčilo. S rukou bych tréninky zvládal. Se zády popravdě netuším, protože jsem ještě neměl šanci je otestovat v plné zátěži. Od té doby jsem měl vyloženě volno. V normálním životě mě to neomezuje. Před tím jsem měl problémy, když jsem se potřeboval otočit na posteli.

Jak jste sezonu viděl ze svého pohledu?

Nevím, jestli z kontextu jde vytrhnout jeden faktor, který má sezonu na svědomí. Byl to souhrn záležitostí, kterých bylo hodně. Ať se jedná o fanoušky, herní výpadky, karantény. Nedokázali jsme se s tím poprat.

V podstatě jste hráli každé dva tři dny. Jak jste to zvládal osobně?

Nahuštěný program mi osobně vyhovuje. Vzhledem ke zranění a tomu, že jsem šest týdnů stál s rukou a pak naskočil do rozjetého vlaku, to však bylo náročnější, než kdybyste hráli dvakrát týdně a další čtyři se připravovali.

Snížily se vám výplaty, fanoušci nebyli na stadionech, k tomu se přidalo zranění. Co pro vás osobně bylo nejhorší?

Pro mě bylo nejhorší zranění. Co se týká fanoušků, tak mi chybělo hrát před hlučícím davem, to se nedá nahradit, v některých zápasech to poznamenalo výkony. Když prohráváme o gól, fanoušci dokáží tým zvednout a máme je za zády. Jedná se o extra energii, ze které se dá čerpat. Je to něco jiného než divadelní kulisa.

Kdy byste se znovu měli zapojit do tréninků?

Teď jsem byl v karanténě, mimo tým, nemám všechny informace. Termín, kdy by se mužstvo mělo sejít, zatím nevíme.

Koho v extralize tipujete na zisk titulu?

Všechny týmy jsou v této fázi kvalitní, těžko říct, je to nevyzpytatelné. Mými favority jsou Sparta a Třinec, hrají výborný hokej. Může se však stát cokoliv. Ale co se týče kvality kádru a konzistence, tak tyto týmy předčily ostatní.

Na závěr se dostaňme přímo k vám. Spekuluje se o zájmu Mladé Boleslavi. Je na tom něco pravdy?

Toto mi nepřísluší komentovat.

Lze alespoň říct, zda v příští sezoně budete pokračovat ve Zlíně? Do kdy byste chtěl mít jasno?

Ani toto mi nepřísluší komentovat.