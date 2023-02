Proč tedy jednal tímto způsobem? „O jednom protihráči Třebíče vím, že se pořád válí. Znovu to zkoušel, válel se tam. Věděl jsem, že moc času nezbývá, už to ve mně bouchlo. I vzhledem k výsledku,“ zmínil nepříznivý stav, se kterým bylo v dané chvíli už nemožné cokoliv udělat.

Špatně rozehrané to neměli. V první třetině působili lepším, aktivnějším dojmem, do velkých šancí se dostali Sedlák se Sadovikovem, v čase 18:27 však sami inkasoval.

Když ve druhé části přežili tyč ve vlastní přesilovce, ještě více je to nakoplo a znovu se hrnuli do útoku.

Zkraje 29. minuty to vyšlo, díky práci Köhlera vyrovnával právě Gago. „Byla to náhoda, nic nacvičeného. Puk se odrazil ke mně, pohotově jsem ho pak dorazil do sítě,“ popsal svoji šestou trefou v probíhajícím ročníku Chance ligy.

Berani mohli ve druhém dějství strhnout vedení na svoji stranu, to se ale nepodařilo, neskórovali ani hosté. Rozhodla tak třetí třetina a dvě úspěšné trefy lídra tabulky, který si už vedení po třetím gólu bez problémů pohlídal. „Asi se to lámalo ve druhé třetině. I přesto jsme šli do té třetí za dobrého stavu, Třebíč to však zvládla lépe,“ uznal skleslý Gago.

Kdo se podíval na nedělní line-up domácích, byl nemile překvapen. Vinou marodky chyběli Kindl, Kratochvíl, Mrázek, Pospíšil. „Je pravda, že máme nemocné kluky, na to se však vymlouvat nemůžeme. Borci, co hráli, mají svoji kvalitu,“ nepochybuje o mladých talentech Beranů, kteří se proti Třebíči ukázali v solidním světle.

Neúspěšný zápas s prvním týmem soutěže znovu vzdálil naděje Beranů na přímou účast ve čtvrtfinále. „Prohra je určitě komplikací. Přerov v sobotu získal bod, ztrácíme na něj sedm bodů. Stále je před námi šest zápasů, osmnáct bodů. Právě Přerov máme doma. Bude to otevřené,“ věří ve vyhnutí se předkola.

Svěřence Miloše Říhy mladšího navíc nyní čekají velice důležité dva zápasy. Ve středu zajíždí na led Litoměřic, v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky budou hostit Zubry. „Čeká nás klíčový týden. Litoměřice se pohybují jen kousek od Přerova. S Přerovem to bude duel o šest bodů,“ vnímá důležitost obou střetnutí.

Alfou a omegou teď bezesporu bude zdravotní stav zlínského mančaftu. Nejen, aby se nemocné kvarteto co nejdříve dalo dohromady, ale také, aby další hráči zůstali v nejlepší možné kondici.

„Musíme dobře potrénovat, zregenerovat.. Každý z nás si musí udělat to své, čemu věří. Možná bychom neměli tolik času trávit spolu. A také pokračovat doma. Nekončí to zimákem,“ uvědomuje si autor jediného gólu proti Třebíči Michal Gago.

Přidá ve zbývajících zápasech další trefy?