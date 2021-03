Trenérský štáb včele s hlavním trenérem Filipem Pešánem do nominace na první kemp zahrnul celkově 20 hráčů do pole, mezi kterými je také osm obránců, přičemž šest je z extraligy, další dva z bohaté KHL. „Závěrečná nominace není pouze kempová záležitost, trenéři sledují extraligu neustále, je to obrázek celoroční práce. Dosud jsem však měl pozitivní ohlasy, za což jsem rád,“ libuje si šikovný bek.

Cíl je pro všechny zúčastněné stejný, tedy pozvánka na závěrečný šampionát konaný v lotyšské Rize. Pro někoho však budou vrcholem přípravy České hokejové hry konané v polovině května. „Kápas v reprezentaci je pro mě velká čest a obrovská motivace,“ neváhá ze sebe vystřelit Gazda.

První důležitý mezník nastane příští týden od úterý do čtvrtka, kdy se Česká hokejová reprezentace sejde v pražské Tipsport aréně, ve které se zúčastní čtyř tréninkových sekcí „Dostali jsme program. Co jsem se letmo díval, tak to je nabité, moc volného času nebude. Máme tam i marketingové záležitosti,“ poukazuje na jednu z povinností reprezentantů.

„Upřímně se do toho úplně netlačím,“ usmívá se. „Ale samozřejmě je to součástí práce a reprezentování klubu. Když je o vás zájem, tak to potěší,“ neskrývá Daniel Gazda.

Při své třetí akci v národním týmu se potká se spoluhráčem z Beranů útočníkem Janem Dufkem. „Volal mi minulý týden. Věděl až později, že pojede, pak už jsme byli v kontaktu,“ přiblížil Gazda. Společnou cestu do Prahy však ještě nenaplánovali. „Zatím jsme se o tom nebavili, domluveni nejsme. Navíc žije v Brně, přítelkyni má kousek od Prahy.“

Oba Berani budou o místenku na závěrečnou akci sezony bojovat pod hlavním trenérem národního týmu Filipem Pešánem. A Daniel Gazda na něj nedá dopustit. „Je to člověk na správném místě. Svoji práci dělá hodně dobře. I když jsme na turnajích jednou skončili třetí a jednou čtvrtí, tak trenér je to vynikající,“ chválí Pešána, který mladého obránce v prosinci povolal na Channel One Cup a o dva měsíce později také do Švédska, kde se konaly Beijer Hockey Games.

„Cítíte od něj důvěru, dokáže ve vás vzbudit zdravé sebevědomí. Jeho předností je styl hokeje, kterým se snažíme prezentovat na vysoké úrovni,“ popisuje Gazda 43letého kouče, který od nové sezony převzal místo po Miloši Říhovi.

Důvěru od trenérského štábu národního týmu Daniel Gazda pocítil hned po základní části extraligy, která pro Berany uplynula před třemi týdny. „Jak jsme skončili sezonu, tak hned za dva dny mi volal pan Špaček (Jaroslav Špaček – asistent hlavního trenéra národního týmu), že před Mistrovství světa se pořádají kempy. Ptal se, zda nejedu na dovolenou, což nyní ani nejde, nebo jak jsem na tom zdravotně,“ nastínil, jak se seběhla jeho třetí reprezentační pozvánka.

I když pro hokejisty Zlína je extraligový ročník 2020/2021 definitivně minulostí, tak sám rozhodně nezahálel. „Jezdil jsem na led, čtyři týdny bez něj by byly těžké. Měl jsem trenéra na bruslení, se kterým jsem pracoval. Dále jsem byl v režimu s lehčí rozcvičkou a posilovnou,“ poodkryl své tréninkové dávky posledních týdnů.

V době srazu národního týmu to bude téměř měsíc, kdy naposledy odehrál soutěžní utkání. Zda to pro něj může být nevýhoda, nebo naopak bude těžit z většího odpočinku, si netroufá odhadnout. „Zápasový rytmus se pochopitelně ztratí. Ostatní kluci na druhou stranu měli play-off,“ poukazuje na odehrané předkolo a čtvrtfinále nejvyšší soutěže.

Ten letos Berani zakončili na předposledním třináctém místě, na kýženou dvanáctou pozici nedosáhli a předčasně se tak s probíhajícím ročníkem museli rozloučit. „Měli jsme týmové a individuální rozbory. Hledali jsme důvody, co bylo špatně a co je potřeba zlepšit, aby se to neopakovalo. Sezonu jsem však vzal jako ukončenou a už se soustředím na další,“ má Gazda jasno s odstupem tří týdnů.

Od té doby se rozjel kolotoč spekulací, které se nevyhnuly ani pozici hlavního trenéra Roberta Svobody. I když se mluvilo o různých jménech, 53letý kouč nakonec na začátku týdne s Berany prodloužil smlouvu o další rok. „Samozřejmě tam byl otazník. Vnímali jsme to vzhledem i k tomu, co bylo v novinách. Nejde však říct, že bychom se na to v kabině extra upínali.“

Od příštího ročníku extraligy tak Daniel Gazda bude mít trenéra, kterého velmi dobře zná. „Vede mě už delší dobu, další sezonu to bude devátý rok. „Dostal jsem ho už v dorostu, čtyři roky mě vedl v chlapech. V kariéře jsem však ještě nezažil, že bych mezi dospělými na celou sezonu dostal jiného trenéra. Nemám ho tedy ani s kým pořádně porovnávat,“ připomíná skutečnost, že ačkoliv na lavičce Beranů zažil Rostislava Vlacha (začátek sezony 2016/2017) a Antonína Stavjaňu (začátek sezony 2019/2020), tak ani jeden z nich sezonu u týmu nedokončil. Zatímco Vlach vydržel do listopadu, Stavjaňa skončil ještě o měsíc dříve.

V příští sezoně bude i na Danielu Gazdovi, jak dlouho Robert Svoboda u týmu Beranů vydrží.