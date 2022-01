Lotyši svoji širší nominaci oznámili v průběhu pondělního dne. Konkrétně se v ní objevuje pět brankářů, deset obránců a šestnáct útočníků. Hlavní trenér Harijs Vitolinš do Pekingu vezme pětadvacet jmen.

Kromě Mamčicse se o šanci na olympijských hrách porve také bývalý bek Beranů a vítěz uplynulého ročníku Tipsport extraligy Ralfs Freibergs (Dinamo Riga) a současný útočník Vítkovic Roberts Bukarts. Českou nejvyšší soutěž můžou zastupovat také Uvis Janis Balinskis (Litvínov) a Martins Dzierkals (Plzeň).

Roberts Mamčics do Zlína přišel na konci října po ukončení spolupráce v Dinamo Riga. Za Berany dosud odehrál 19 zápasů, připsal si 6 asistenci, na premiérovou branku stále čeká. Průměrný čas 26letého beka na ledě činí 20 minut a 44 vteřin.

Lotyšsko přípravný kemp na olympiádu začne příští pondělí 24. ledna, do Číny se vydá o devět dní později. V základní skupině C se utká se Švédskem, Finskem a Slovenskem. Pokud se Mamčics dostane do závěrečné nominace, tak v dresu Beranů přijde minimálně o osm zápasů.

Širší nominace Lotyšska je k nalezení zde.