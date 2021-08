„Do dalších zápasů nám to určitě pomůže. Nakonec je možná i dobře, že výsledek takto dopadl. Udržíme tak alespoň koncentraci, abychom nadále makali a zlepšovali se,“ domnívá se rodák ze slovenské Skalice.

Svěřenci Roberta Svoboda po úvodních 20 minutách vedli 2:0. Domácí však po jedné trefě ve druhé a třetí třetině srovnali na 2:2 a 36 vteřin před koncem prodloužení zápas definitivně otočili. „Snažili jsme se udržet náskok a zároveň ještě přidat další trefu. Vítkovice se naopak tlačili do branky a chtěli vyrovnat, což se jim nakonec podařilo,“ posteskl si Tomáš Mikúš.

Šikovný forvard od Baťova města přišel na jaře z Karlových Varů, včera si tak proti Ostravanům připsal vůbec premiérový start za Zlín. Na konci 11. minuty se navíc střelecky prosadil, když 15 vteřin po zahájení přesilové hry z levého kruhu překonal Dolejše. „Dát branku na začátku je určitě fajn. Uklidnilo mě to. Doufám, že to takto bude pokračovat,“ přeje si.

Trenérské duo Beranů nasadilo Mikúše do první lajny vedle kapitána Tomáše Fořta a Pavla Kubiše. „Byla to super spolupráce, oba jsou výborní hokejisté. Určitě bych si dovedl představit vedle nich nastupovat i v sezoně. Hokej je však týmový sport a záleží, jak to trenéři poskládají v sezoně,“ připomíná začátek nového ročníku extraligy, který se uskuteční 10. září.

Zatímco Berani včera odehráli teprve úvodní přípravný zápas na nadcházející sezonu, tak pro Vítkovice se jednalo už o čtvrtý duel. „Rozdíl v tomhle ohledu šel poznat. Pořád však máme místo na zlepšení, ať už v jednotlivých pětkách nebo celkově v mužstvu. Hodnotím to tak pozitivně.“

Hokejisté Zlína do přípravy na ledě naskočili před dvěma a půl týdny. Oproti některým soupeřům z nejvyšší soutěže úvodní zápas sehráli o něco později. „Pro mě osobně je to takhle určitě lepší. V létě se sice může trénovat na suchu, v posilovně, led je však o něčem jiném, jedná se o specifický pohyb. Měl jsem čas se o to více aklimatizovat na led i prostředí,“ pochvaluje si Mikúš.

Někdejší hráč finského Hokki nebo Slovanu Bratislava má zároveň radost z přijetí do zlínské kabiny, ve které působí téměř čtyři měsíce. „Cítím se tady skvěle od prvního dne, máme zde výbornou partu. O to jednoduší byla celá aklimatizace. Doufám, že to vidí tak i kluci.“

Mikúš se do Zlína vydal po tříletém angažmá v Karlových Varech. Ačkoliv ještě pořádně neměl šanci poznat město svého nového zaměstnavatele, tak některé rozdíly přeci jen spatřuje. „Odlišné to trochu je. Karlovy Vary jsou lázeňské. Zlín má jiný charakter. Obě města však mají své kouzlo,“ nedá dopustit ani na jedno z nich.

Ve Zlíně se prozatím ještě neusadil, dojíždí do něj z rodné Skalice. „Až se sem přestěhujeme, tak si to tady určitě rád projdu a budeme to poznávat. Co jsem však zatím měl pár možností to vidět, tak je to super. Mám z toho dobrý pocit,“ těší Tomáše Mikúše.