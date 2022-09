„Když se na nájezdy hodně zaměřuji, tak mi to pak nevyjde. Jel jsem tam s tím, že zkusím vystřelit, a když bude gólman trochu vyjetý, tak to strnu do bekhendu. Naštěstí to vyšlo,“ oddechl si 28letý forvard.

Köhler nedal, Kindl ano, Claireaux a Honejsek nikoliv. Důležitý pátý nájezd proměnil Pospíšil. Jelikož úspěšní zlínští exekutoři v šesté, resp. sedmé sérii neuspěli, přišel na řadu právě Mrázek. „V přípravě jsem jel dva nájezdy, nedal jsem ani gól. Trenéři tak určili jinou pětku. Dva kluci nakonec dali gól. Jen škoda, že jsme nerozhodli už dříve,“ posteskl si zkušený útočník.

Rozhodla osmá série nájezdů. Berani vezou z Jindřichova Hradce dva body

Berani proti Jihlavě začali parádně, prosadili se už v čase 2:23, přesilovou hru využil Ondráček, jenž si připsal třetí bod v sezoně. Hosté se ale následně zabrzdili sami, v následující čtvrt hodině hry hned čtyřikrát usedli na trestnou lavici. „Trochu nás to samozřejmě zabrzdilo,“ nezastírá Mrázek.

„Někteří do toho chodí více, někteří méně, pak je to takové rozkouskované. Je to jeden z aspektů hry, kterého se musíme vyvarovat. I přes čtyři vyloučení jsme si ale vypracovali docela dost šancí,“ nacházel pozitiva na výkonů svého mančaftu.

Domácí ve druhém dějství vyrovnali, tři vteřiny před koncem sirény navíc mohli jít do vedení, Skořepa si ale na Hufa nepřišel.

Zlínští hokejisté ve třetí části nastřelili tyč, více vyložených příležitostí si vypracovali domácí. Ti ale znovu končili na výborném gólmanovi hostů.

Horst Valášek: Rivalita mezi kluby otupěla

Šlo se tak do zrádné loterie ve třech. Ve druhé polovině prodloužení fauloval Gazda, pro Berany se tak jednalo už o osmé vyloučení ve středečním zápase, celkově o osmnácté ve třech letošních duelech Chance ligy. „Prodloužení se ani moc trénovat nemusí, každý dobře ví, co má dělat. Je to pouze o tom, aby se našlo okénko a padl tam gól. Kluci pak to oslabení zvládli výborně, lehali do střel,“ vyzdvihl Petr Mrázek zlínské parťáky.

Berani nakonec v samostatných nájezdech uspěli. Někdejší prostějovský kanonýr si přesto v Jindřichově Hradci přál zvítězit už po základní hrací době. „Mrzí mě to. Oproti sobotě jsme už ale předváděli lepší pasáže. Pořád však máme trochu problémy vzadu. Musíme to vypilovat, aby se to v dalších zápasech nestávalo. A zápas jsme měli více pod kontrolou. Příště to bude lepší!“

Příště, to znamená už sobotní derby se Vsetínem. Začíná se v 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďky Čajky. „Všichni se už hodně těšíme. Bude to vyhecovaný zápas, přijde hodně lidí,“ nemůže se dočkat bouřlivého prostředí. A nejen on.