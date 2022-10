Začali pasivně, za 8 minut a 19 vteřin čelili nepříznivé bilanci střel 2:11. V té době už prohrávali 0:1. „Minule jsme měli dobré nástupy, říkal jsem si, že je to perfektní. Pak jsme odešli. Teď to bylo naopak. Musíme si na to dávat bacha. V dnešní době už umí bránit všechny týmy, je pak těžké se probíjet a dostávat se do šancí,“ uvědomuje si 34letý forvard.

Berani na konci úvodní části díky trestnému střílení Petra Mrázka srovnali na 1:1. To je nakoplo. „Od druhé třetiny měl výkon parametry, jaké jsme si představovali. Měli jsme i lepší pohyb. Předchozími zápasy jsme se ale dostali do stavu, kdy nám to nelepí. Budeme se muset propracovat k tomu, že to lepit bude, budeme muset jít za škaredými góly, které nám soupeři kolikrát dají nebo si pro ně jdou.“

Za šest zápasů jste vstřelili devět gólů, máte nejhorší útok Chance ligy. V čem je problém?

Kdybych to věděl, tak to řeknu v kabině a dáváme góly. (trpký úsměv) Proti Prostějovu jsme měli hodně střel, i ze stran, nějaké šance na dorážky. Dosud jsme nedali moc škaredých gólů, nebylo tam ani tolik extra šancí do prázdné branky a dalších podobných příležitostí. Musíme být důraznější na bráně.

Ve druhé třetině jste proti Prostějovu střelecky dominovali 18:3. Šance jste měli i ve třetím dějství. Velkou příležitost si tam ale vypracoval i soupeř…

Zrovna jsme vystřelili, hledal jsem puk. U střídačky jsem najednou viděl, jak jedou dva na jednoho a že trefili tyčku. Pak jsme to otočili, čekal jsem na přihrávku, která přišla. Zamotalo se mi to ale pod nohama. Nebyl jsem schopný zakončit.

Hosté ve 47. minutě museli vystřídat skvěle chytajícího Pavelku za Němečka. Cítili jste větší šanci?

Řekli jsme si, že ho zasypeme střelami, něco tam bylo. Vše ale viděl. To je přesně ono. Musíme mít hráče na bráně, abychom dali tečovaný nebo doražený gól a vyhráli třeba 2:1. Dokud takovou branku nedáme, bude to těžké. V dalším utkání by šla nahoru jít i samotná hra.

Všimli jste si, že brankář Němeček oproti Pavelkovi chytal v opačném gardu?

Člověk si všimne, že tam je pravák. V té rychlosti už má ale automatismy, nakonec vystřelí, kam je zvyklý. Měli jsme alespoň dvě gólovky, mohli jsme vyhrát. Bohužel.

Prostějovu na začátku prodloužení vycházelo vhazování. Navíc se dostal i k přesilové hře…

Kdo hraje na puku, určuje hru, kór při hře tři na tři. Třikrát vyhráli buly a rozhodovali, co se bude dít. A co se týče vyloučení? Jen jsem viděl, že se písklo, stávat by se to nemělo. V našem rozpoložení se tomu ale ani tolik nedivím.

Měli jste slibné šance na výhru. Nemůže vás tato porážka v prodloužení nahlodat?

Dokud budeme dávat pouze jeden gól, tak nás trefa v prodloužení nemůže srazit. Sezona je navíc dlouhá. Jestli chceme být naštvaní, že s něčím takovým si nejsme schopni poradit, tak za měsíc tady může být někdo jiný – hráči i trenéři. Pokud chceme vyhrávat, musíme střílet tři čtyři góly. Nebo dva a hrát s nulou vzadu.

Máte se ale od čeho odrazit.

Dobrý pohyb nám vliv krev žil. Věřili jsme si, neodhazovali puky, vypadalo to jinak. Mělo to odlišné parametry.

Jak dosavadní situaci vnímáte jako zlínský rodák?

Je to pro mě o to složitější, pomalu nikam ani nemůžete vyrazit. Do Zlína jsem se vracel s tím, že to bude těžké, že to bude výzva. Vybrali jsme si složitější cestu. Všichni si mysleli, že to bude válec, že snad vyhrajeme bez prohry. Možná je lepší, že nás to postihlo na začátku ligy, než někdy v lednu.