Beran Pospíšil má doložku „no trade“. Trénuje podle individuálního plánu

Pokud by se vedení Beranů chtělo rozloučit se zkušeným útočníkem Tomášem Pospíšilem, nemělo by to snadné. Rodák ze Šumperku má totiž ve své smlouvě zahrnutou položku „no-trade“. (klubu nedovoluje vyměnit hráče bez jeho souhlasu) Potvrdil to generální manažer zlínského hokejového klubu Robert Hamrla, který na oficiálních webových stránkách ševců odpovídal v rubrice „Dotazy na vedení“.

Útočník Tomáš Pospíšil. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš