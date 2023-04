Dost výrazně stojí za oběma vítěznými zápasy Beranů. V obou případech otevřel skóre. Před třemi dny poslal hokejový Zlín do vedení na Lapači v oslabení, dnes mu pomohl ve druhé třetině, kdy po otočce trochu překvapil vsetínského gólmana Maxima Žukova. „Bylo to mezi betony,“ přiblížil úvodní a dlouho vítězný gól zápasu Pavel Sedláček.

„Ještě jsem tam viděl Béďu (Bedřich Köhler), chtěl jsem mu nahrávat. Jel z druhé strany, mohl to mít do prázdné brány. Pak jsem to zkusil posunout. Brankář Vsetína asi měl trochu zvednutý beton, projelo mu to pod ním,“ popsal 29letý útočník svoji jedenáctou trefu v sezoně.

V play-off jste dali první gól na tuto branku…

To jsem ani nevěděl. (úsměv) Je ale samozřejmě jedno, na jakou branku ji dáte, hlavní je, když padne. Pak můžeme slavit vítězství.

Bylo to čekání na první gól, že?

V play-off to asi tak je. První gól jsme chtěli urvat my, podařilo se nám to. Pak jsme určovali tempo.

V závěru jste přišli o nulu. Nevyčítal vám to brankář Huf?

Zatím nic neříkal. (úsměv) Bylo by to pro něj super. Chytá fantasticky, drží nás ve všech zápasech. Hlavní je ale pochopitelně výhra.

Ženou nás výborní fanoušci, chválí Horák. Kucharczyka trápily chyby

Bude to zítra stejný zápas?

Bude to boj. Zase to těžký zápas. Budeme ho chtít urvat na naší stranu. Nebude to zadarmo, Vsetín je kvalitní tým. Rozhodně nebude odevzdaný. Musíme jít do toho naplno.

Doma jste vyhráli i pátý zápas v play-off. Vypovídá to o něčem?

Hlavně to nezakřikněme! Doma se vždy hraje lépe, především když přijde tolik lidí. V domácím prostředí se nám hraje lépe, lépe se nám bruslí. Odvíjí se to od toho.

Loni jste zažil sestup, letos velké trápení v základní části. Teď je to velký rozdíl, že?

Je to úplně něco jiného, chodí plný dům, žene nás dopředu. Když se nedařilo, tak se ani nedivím, že fanoušci nechtěli chodit nebo fandit. Teď jsme jim zase dali trochu radost, aby znovu začali chodit na hokej.

Přenášíte si radost i domů?

Musel byste se spíše zeptat manželky. (se smíchem) Když se vyhrává, tak člověk má samozřejmě lepší náladu než když se prohrává.

Jak byste porovnal zdejší atmosféru a tu na Lapači?

Asi je to podobný. Na Lapači je menší stadion, trochu se to tam ozývá jinak. Tady ve Zlíně jsou fanoušci neskuteční, za což jim děkuji.

Derby už mezi tábory fanoušků mělo vyhrocené okamžiky. Jak to vnímáte?

Nejhorší je, když rodina jde s dětmi na hokej, a pak se pomalu bojí, zda jí tam něco nepřiletí. Pak to špatně vypadá. Na hokej to nepatří.

Finále jste si zahrál také při mistrovské sezoně před devíti lety. Dá se to porovnat?

Stadiony jsou samozřejmě plné, je to v tom podobné. Tehdy jsem ale byl hodně mladý, ani jsem toho tolik neodehrál. Finále proti Vsetínu je pro mě nejvíc, co jsem kdy hrál.

