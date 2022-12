„Ve třetí třetině to tam létalo kolem jejich branky, někomu se to mohlo odrazit. Věřím, že by nás gól nakopl, a že bychom zápas otočili. Nestalo se, dali další branku a vyhráli. Je to zklamání. Věřil jsem v naší výhru,“ smutnil Sedlák, nedělní debutant ve zlínském A-týmu.

Sám se mohl podílet na rozletu ševců. Krátce po polovině utkání vstřelil druhý gól domácího mančaftu, díky čemuž se svěřencům Miloše Říhy mladšího podařilo srovnat na 2:2. „Letěl ke mně puk, který jsem zpracoval. Za zády jsem měl jednoho dva obránce. Pak jsem vystřelil z otočky. Bylo to docela z úhlu, naštěstí to skončilo v bráně. Více si z toho ale už nepamatuji, byl jsem celkem v euforii,“ přiznal 22letý útočník.

Lepší osobní debut si snad nemohl přát. Proti Vsetínu. Na domácím stadionu. Před téměř 5 000 diváky. Ve výborné atmosféře. „Strašně se mi to líbilo, bylo to super. Fandilo se celý zápas. Škoda, že jsme to fanouškům nevrátili zpátky,“ mrzí Sedláka. „Celkově to byl extraligový zápas, na obě strany se hrál výborný hokej. Dalo se na to koukat,“ nepochybuje.

Trenéři po derby: Říha láteřil nad první třetinou, Weintritt stále chce zlepšení

Ve Zlíně vyrůstal. I hokejově. V klubu působil do kategorie U-16. Před sezonou 2015/2016 se vydal na zkušenou do Finska, kde působil v mládeži Kärpätu.

Za první mužstvo Beranů poprvé nastoupil až poslední adventní neděli roku 2022. „Bylo hezké si zahrát doma. Cítil jsem se moc dobře, celkově se mi tu líbí. Věřím, že se zvedneme,“ poukazuje na aktuální devátou pozici ševců v Chance lize.

Po letech ve Finsku se rozhodl vrátit do České republiky. Vytáhla si ho Plzeň. Za extraligový tým ale absolvoval pouhých osm zápasů, ve kterých si připsal jediný bod. „Toto působení bych nerad hodnotil – nějak to začalo, nějak skončilo. Pochopitelně jsem si to ale představoval jinak. Takový je ovšem hokejový život. Jsem rád, že jsem zpátky doma!“

Nejvyšší soutěž mu dosud nebyla přána, ve II. lize ale řádil. V 10 zápasech v dresu Klatov posbíral 14 kanadských bodů. Za 3 branky a 11 asistencí. „Bylo to fajn zpestření,“ vrací se k úspěšným střídavým startům.

Vsetín ovládl i třetí derby sezony. Hattrickem zazářil kapitán Jonák

Pendlování mezi Plzní a Klatovy bylo výživné. „V jednom týdnu jsem v úterý hrál extraligu, ve středu II. ligu, ve čtvrtek extraligu na Spartě. Po pátečním volnu jsem si v sobotu dal II. ligu a v neděli extraligu. Celý týden tak byl zápasový,“ přiblížil náročný program.

Extraligové angažmá trvalo krátce, v první polovině probíhajícího měsíce v Plzni skončil. Krátce poté se začal připravovat právě s Berany.

Na zkoušce uspěl, dva dny před derby byl oznámen jako nová posila. „Nabídek bylo hodně, deset až patnáct. Pak mi zavolal pan Hamrla (Robert Hamrla). Jelikož jsem se chtěl vrátit domů, tak jsem na to kývl. Z Plzně navíc znám pana Říhu (Miloš Říha). Přijde mi, že jsme si sedli. Byl to jeden z dalších důvodů, proč jsem chtěl přijít do Zlína,“ nastínil Zdeněk Sedlák, jenž mimo jiné odmítl nespecifikovanou nabídku ze zahraničního klubu.