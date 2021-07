„Každopádně je to obrovské štěstí jako u prvního syna. Smekám před manželkou, která poprvé šla na císařský řez, druhý porod zvládla přirozenou cestou. Malý je hodně šikovný.“

Váš novorozený syn má stejné křestní jméno jako váš hokejový parťák Tonda Honejsek. Má to s tím nějakou spojitost?

Tonda je můj životní centr, prošli jsme spolu mládeží, s manželkou jsme tak toto jméno vybírali právě kvůli němu. (se smíchem) Jméno Antonín však pro nás má hlubší rodinný význam.

Vraťme se ještě k loňské sezoně. Jaká pro vás byla?

Kvůli opatřením, kvůli absenci diváků bych ji nazval nešťastnou. Lidé na stadionu vážně chyběli, bez nich to nemělo šťávu. Během sezony jsme navíc měli spoustu zraněných hráčů. Doběhlo nás to.

A osobně?

Výkony mužstva se na mě odrazily, svezl jsem se s ním. Nebyl jsem schopný vylézt z průměru. Měl jsem světlé, ale i blbé chvilky. Sestavou jsem plaval nahoru dolů, sezona nebyla jako předešlé dva roky. Konec jsem nedohrál. Podobný rok však potká každého. Je to pro mě velká zkušenost, abych se lépe připravil na následující ročník.

Na konci února jste proti Vítkovicím utrpěl otřes mozku. Vybavujete si onen zákrok a první okamžiky?

V té době jsem za sebou měl dobré zápasy, proti Vítkovicím jsem dokonce dal branku. Daný okamžik si ale moc nepamatuji, byl jsem vyplý – hlavou jsem o plexi cvakl do zátylku. Zpětně jsem se na to díval a nemyslím si, že to byl faul – po odehrání puku jsem nedával pozor. Podobné okamžiky ale k hokeji patří, bohužel mi to o pár zápasů dříve ukončilo sezonu. Měl jsem delší čas na rekonvalescenci.

Na začátek přípravy jste předpokládám už byl stoprocentně připravený…

Po konci základní části jsme do začátku letní přípravy měli šest týdnů volna, zranění mě omezovalo čtrnáct dní. Na start přípravy jsem tak byl v pohodě.

Co si z předchozí sezony lze odnést?

S trenéry jsme si sezonu zanalyzovali, řekli nám, co z jejich pohledu bylo špatně. Abychom se toho vyvarovali do další sezony.

Během letní přípravy jsme měli možnost třikrát týdně chodit na led, dělali spoustu hráčských dovedností, na které v průběhu sezony není moc času. Do té další by nám to mohlo pomoci. Ještě máme čas se tomu věnovat.

Jak vám osobně vyhovoval led už v červnu?

Vnímám to velmi pozitivně, zpestřil nám přípravu. Není nic příjemného pouze běhat po venku, lepší je sklouznout se po ledě a dělat to co celou sezonu. Může to být pouze k dobru.

Ulevili vám díky tomu trenéři v suché přípravě?

Musím říct, že neulevili, byla to docela dřina. Oproti předchozím letům jsme to měli dlouhé. Trenéři nám do přípravy zakomponovali prvky, které jsme dříve nedělali. Nic jsme nevynechali, objemová část se stupňovala pod vedením Radka Vašíka.

Od příštího týdne vás čeká čtrnáctidenní volno. Už se těšíte na oddech?

Přípravu jsme jeli jedenáct týdnů v kuse, únava je znát. Upřímně jsem za čtrnáct dní volna rád, pauza přijde k dobru. Navíc není ani dlouhá, úplně ideální. Můžeme vypadnout na dovolenou, strávit čas s rodinou a psychicky se připravit na to, co bude.

Příští sezona bude mít 56 kol. Dbá se třeba o to více na kondici?

Kondice bylo dostatek – tréninky na ledě, mimo led. Máme natrénováno, nikdo to během čtrnáct dní volna neztratí. Netuším však, zda to směřovalo k tomu, je to spíše otázka na trenéry. Na druhou stranu už zase není takový rozdíl v základní části odehrát 52, resp. 56 zápasů.

Máte nové posily. Jde posoudit už teď, zda mužstvo bude silnější?

Na to je ještě brzy, přípravné zápasy máme v srpnu. Kluci však na ledě vypadají velmi dobře, jsme hodně rádi, že k nám došli, všichni perfektně zapadli. Hlavní bude, jak si sedne tým, není důležité, aby to šlapalo dvěma hráčům, ale mančaftu. Přípravu budeme směřovat k tomu, abychom to jako tým zvládli.