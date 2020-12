„Je to zatím jen přípravný kemp, kde se hráči poperou o soupisku Mistrovství světa,“ nedělal Suhrada velké závěry ze své nominace pro oficiální web Beranů.

Zda by se nakonec mohl objevit mezi dvaadvaceti hráči do pole, prozatím řešit odmítá.

„Nechci úplně hodnotit, jak velká ta šance je. Je to teprve širší nominace,“ zdůrazňuje devatenáctiletý bek, který o účast v Kanadě zabojuje s dalšími třinácti krajany na tomto postu.

„Chce to věřit si, předvést dobré výkony, hrát to co umím. Pak je to na trenérech a realizačním týmu, jak to poskládají. Já se budu samozřejmě snažit předvést to nejlepší,“ říká odhodlaně.

Přípravný kemp českého týmu začíná už v sobotu 5. prosince. O den dříve přitom Berani odehrají zápas 24. kola extraligy na ledě Plzně.

„S trenéry jsme to ještě úplně neřešili, dozvím se to během zítřka. Ale když bude šance, tak chci v pátek s Plzní hrát," má jasno talentovaný mladík, který od 16 let pravidelně nastupoval za reprezentační výběry. Celkově v nich posbíral 50 startů.

Jiří Suhrada letos nevynechal jediný duel extraligové sezony. Během 15 zápasů si připsal premiérovou přihrávku na ledě Pardubic, kde pomohl k výhře 2:0.