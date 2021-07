Hokejovou sezonu 2020/2021 by nejradši hodil za hlavu. Tomáš Žižka se s Berany umístil na předposlední pozici Tipsport extraligy, spokojený nebyl ani se svým přínosem. I to nyní hrálo roli, aby ve Zlíně zahájil dvaadvacátou sezonu v nejvyšší soutěži. „Byl jsem zklamaný z celého průběhu sezony i posledního zápasu," přiznal Žižka na pondělním setkání s novináři.

Jak těžké nakonec bylo rozhodování?

Po sezoně jsem nechtěl dělat unáhlené závěry. Chtěl jsem si to rozmyslet a být stoprocentně přesvědčený, aby mě to potom nemrzelo. Po pár týdnech jsem začal s tréninkem, abych věděl, zda mi hlava a tělo dovolí pokračovat, a jestli budu mít chuť se do toho dostat. Zhruba po měsíci tréninku jsem zjistil, že jsem na tom docela dobře, že bych ještě mohl hrát. Byl jsem se i párkrát sklouznout na ledě. Hokej mě pořád baví mě. Byl to největší motiv.

Jak na pokračování reagovala rodina?

Nechávala to na mně. Když jsem chodil do tréninků, tak viděla, že chuť tam byla, a že by byla škoda po nevydařené sezoně končit. Na rozhodnutí mi dávala volnou ruku, netlačila na mě. Jsem rád, že jsem si mohl udělat letní přípravu, jak jsem chtěl. Myslím, že byla hodně kvalitní.

V příští sezoně však už nebudete kapitánem…

Než jsme loni končili, tak jsem to sám trenérům dopředu navrhl. Aby si připravovali další kluky a lídry na nadcházející sezonu a budoucnost zlínského klubu. Byl to plynulý přechod.

Role v kabině se však zbavovat nehodlám. Vyloženě se chci soustředit na osobní výkony, abych týmu pomohl na ledě a nesvazovalo mě nic jiného než hokej.

Jste připravený na případnou absenci v sestavě?

Chci zvýšit konkurenci v obraně, aby trenéři měli možnost výběru. Do zápasů budou vybírat to nejlepší. Je možné, že hrát nebudu, s tím do sezony jdu. Bude tady větší tlačenice, což je jedině dobře, konkurence vás posouvá dopředu. Bude to boj o místo. Pokusím se však podávat nejlepší výkony, abych byl mezi šesti sedmi obránci.

Vašim novým parťákem je zkušený Ondřej Němec. Potkali jste se spolu v jednom týmu?

Možná jsme se mihli v nároďáku. Zda jsme spolu nastupovali si však už úplně nepamatuji. Často jsme proti sobě hráli, navíc pochází ze Vsetína. Doufám, že nám pomůže do skládačky.

Co prozatím říkáte na tým pro příští sezonu?

Věřím, že noví kluci budou jinak mentálně nastavení a pomůžou týmu bojovat na vyšších příčkách. Bude před námi tlak těžké sezony. Každý si to víc uvědomí v hlavě, dá do toho více než v loňském ročníku.

Příští sezona Tipsport extraligy navíc bude mít lichý počet účastníků…

Musíme počítat s tím, že bude sestupový, potažmo barážový strašák. Týmy hodně posilovaly, bude to zajímavá sezona. Věřím, že se budeme pohybovat v klidnějších místech a budeme předvádět hokej, který nás posune do play-off. Měli bychom mít cíle být v play-off a zažít úspěšnější sezonu.

Na led jste letos chodili už v průběhu suché přípravy. Jak tento krok hodnotíte?

Naposledy jsem to zažil v Americe, jinak jsem na něj přes léto nikdy nechodil. Z mého pohledu se jedná o výborný krok, starším hráčům se lépe zvyká. Když začínají těžké objemy, tak vás začnou bolet přitahovače z toho, co se v létě nedělalo. Přechod na led tak nyní tolik nebolí, je plynulý. Je to také prospěšnější v důsledku zranění. Do budoucna je to dobrá cesta.