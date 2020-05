„Měli jsme značný zájem, aby oba setrvali v našem klubu. Oběma jsme nabídli kvalitní smlouvu, kterou bohužel odmítli,“ reagoval na klubovém webu generální manažer Martin Hosták.

„Jejich rozhodnutí respektujeme, v naší situaci a možnostech nemůžeme konkurovat bohatším týmům z extraligy nebo z Evropy. Vedení zlínského hokeje děkuje Ralfsovi i Valovi za odvedené kvalitní výkony a výborné služby v našem klubu. Přejeme jim do příští sezony hodně sportovních úspěchů v nových působištích,“ uvedl Martin Hosták, generální manažer a jednatel PSG Berani Zlín.

Claireaux, jenž do Zlína přišel až v polovině října, zanechal skvělý dojem (42 zápasů, 11 gólů a 19 asistencí, 30 kanadských bodů), podle informací Deníku svou budoucnost zvažoval až v posledních týdnech. Zato Freibergs se k odchodu údajně rozhodl už během sezony. Lotyšský bek se po třech letech v klubu údajně chtěl sportovně posunout, hrát v klubu s vyššími ambicemi na titul.

„Existuje mnoho důvodů, proč bylo mým cílem dostat se do Brna a v první řadě to byli právě fanoušci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem – to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální," reagoval pro klubový web Komety Ralfs Freibergs, jenž v dresu Beranů odehrál 167 zápasů, ve kterých zaznamenal 78 kanadských bodů za 12 gólů a 66 asistencí.