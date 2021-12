Úvod zápasu jednoznačně patřil domácím Tygrům, kteří brzy měli k dispozici dvě početní převahy. I přes vytvořený tlak neskórovali. Ševci postupně tempo hry vyrovnali, těsně po třetím oslabení Kašík ovšem nestačil na střelu Klepiše. Po chybě Suhrady se do samostatného úniku navíc dostal Ordoš, který však neuspěl.

Ordoš se však přeci jen prosadil, zkraje druhé třetiny vstřelil šestou branku sezony. Když na začátku 26. minuty ve hře čtyři na čtyři udeřil Štibingr, Berani museli dohánět už tříbrankovou ztrátu. V té době to už bylo 25:9 na střely. Liberec ještě nastřelil tyčku, od té doby ale trochu zvolnil. Do útočného pásma se dostali i hosté, k brance to však nevedlo.

Hosté ve třetím dějství díky premiérové trefě Malleta ještě snížili, definitivum zápasu dal Vlach. Ztráta na předposlední Kladno zůstává pět bodů.

Tipsport ELH, 36. kolo

Bílí Tygři Liberec – PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Klepiš, 22. Ordoš (Derner), 26. Štibingr (M. Zachar), 56. J. Vlach (Klapka) – 50. Mallet (O. Flynn, Hejcman). Střely na branku: 38:22. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Rozhodčí: Hradil, Šindel – Pešek, Malý. Diváci: 1 000.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Ferenc, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, T. Hanousek, M. Novotný – Kubiš (C), R. Veselý, Mallet – Zabusovs, Hejcman, Okál – O. Flynn, Karafiát, Fryšara – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka.