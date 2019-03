"Ještě se o to porveme," vzkázal kouč Zlína Robert Svoboda prostřednictvím rozhovoru do kamery České televize.

Kašík po 80 minutách hry inkasoval na začátku druhé třetiny. Po 24 vteřinách druhé třetiny, kdy Skalický našel zpoza branky Vondrku, který poslal Mladou Boleslav do vedení.

Ve 29. minutě Berani vyrovnali Fořtem, který zužitkoval přihrávku do předbrankového prostoru od Kubiše. Ve 45. minutě Mladá Boleslav šla podruhé v zápase do vedení trefou kapitána Vondrky, který Kašíka propálil ránou od modré čáry. Mladá Boleslav přežila asi čtyři šance Zlína, ovšem výsledek si už pohlídala až do konce utkání.

PSG BERANI ZLÍN - MLADÁ BOLESLAV 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Stav série: 1:2

Branky a nahrávky: 29. Fořt (Kubiš) – 21. Klepiš (Skalický, Vondrka), 45. Vondrka (Skalický). Rozhodčí: Vladimír Pešina, Alexander Pavlovič – Milan Jindra, Michal Zíka.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Zbořil, Valenta – Dufek, Fořt (A), Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – L. Krejčík, P. Sedláček, Okál – Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.