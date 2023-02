Sudí nakonec rozdali „jen“ devět dvouminutových trestů, šest jich schytali hosté.

„Určitě to bylo vyhrocené, je to kousek, derby. Každý chce body, být do šestky. Byl to typický zápas play-off,“ komentoval třaskavé dění na ledě.

Berani vedli díky trefě Husy, ve třetí třetině srovnal Süss.

Přerovští se o další šance připravili sami, po polovině závěrečného dějství šli do třech, čehož využil právě Petr Kratochvíl. Střelou do protipohybu hostujícího Postavy rozhodl o výhře domácích. „Z přesilovek pět na čtyři jsme už byli frustrovaní, hráli jsme to blbě. Při pět na tři to pak bylo štěstí, Gagin (Michal Gago) to na mě výborně nahrál. Střela mi upřímně ani nesedla, naštěstí to tam ale padlo,“ oddechl si šťastný střelec.

Tři body uchovaly ševcům šanci na TOP 6. Vidina se o něco zvýšila i díky zaváhání Litoměřic, které na vsetínském Lapači ztratily náskok 2:0. Zlínští tak na oba protivníky aktuálně ztrácí čtyři body.

Svěřenci Miloše Říhy mladšího ve středu jedou do Prahy, Slavii mají rozhodně co vracet. V posledním vzájemném měření sil ve Zlíně po ostudném výkonu prohráli 0:4. „Je to minulost. Bylo to. Vrátili jsme se na vítěznou vlnu, jedeme tam vyhrát. Body budeme chtít urvat za každou cenu,“ burcuje někdejší hráč Třebíče či Šumperku.

Snadné to nebudou mít ani další týmy bojující o přímý postup do čtvrtfinále. Litoměřice doma přivítají čtvrtý Prostějov, Přerov dokonce doma vyzve Vsetín. „Nedíváme se na to, jak hrají ostatní, to neovlivníme. Zbývají nám čtyři zápasy, musíme je vyhrát za tři body. To je maximum, co můžeme udělat. Ostatní už není v našich rukách,“ ví dobře 25letý forvard.

Vyškovský rodák proti Zubrům vstřelil třetí branku za Berany, v devíti zápasech přidal sedm asistencí.

Nejen díky kanadským bodům ve Zlíně zanechává parádní dojem. „Zatím mi to sedlo, určitě bych ale nepředbíhal. Jsem tady od toho, abych týmu maximálně pomohl. Je tu skvělá parta, jsem rád, že mě kluci přijali mezi sebe,“ chválí kabinu, která se o víkendu znovu přiblížila důležité účasti v TOP 6.

Výrazně napovědět můžou už středeční zápasy. Berani si navíc při souhře výsledků můžou definitivně zajistit místenku v předkole play-off.