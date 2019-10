Berani dál zbrojí. Do Zlína přichází střelec Buček

Tohle může být velmi slušná palebná síla! Vedení hokejového klubu PSG Berani Zlín po francouzském reprezentantovi Valentinu Claireauxovi ve čtvrtek představilo i dvacetiletého snajpra Samuela Bučka, který by měl zůstat do konce sezony a pomoct Beranům ze dna extraligové tabulky. Urostlý odchovanec Nitry aktuální sezonu načal ve finské Kouvole, kde naskočil jen do pěti zápasů s bilancí 0+1. Nedostal však na ledě příliš prostoru.

Samuel Buček | Foto: sportky.zoznam.sk