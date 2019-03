A to se Středočeši museli obejít bez svého kapitána Michala Vondrky, který je nachlazený.

Místo něj naskočil Pacovský, který si připsal asistence na úvodní dvě trefy svého týmu.

V 15. minutě v přesilovce poslal z kruhu nahrávku na Žejdla, který u tyče protečoval kotouč za Kašíka. Zlín byl aktivní, napadal, jenže Růžičku zaměstnal jen pěti střelami na branku.

„Počítali jsme s tím, že budou hrát zezadu, ale možná je dobře, že hru trochu otevřeli. My jsme toho v přesilovce využili. Hraje se lépe, když je to otevřenější, ale zase ne hurá hokej nahoru-dolů a myslet i na zabezpečenou obranu,“ vykládal o první pauze do kamery televize Lukáš Žejdl.

Byl to právě rodák z Mostu, který korunoval přesilovkový tlak v polovině zápasu a dostal svůj tým do dvoubrankového náskoku. Z minusového úhlu jen nahodil kotouč na Kašíka, který si srazil puk do branky.

A to ještě Zlín přežil sólo Davida Šťastného, který se proháčkoval až před Kašíka, rozhodčí však vyloučil Freibergse.

„Jasné trestné střílení,“ glosoval situaci expert televize Jakub Koreis. „Celou druhou třetinu Boleslav Zlín drtila a gól, byť byl šťastný, tak zcela zasloužený,“ vykládal Koreis. „Rozhodla druhá třetina a spoustu oslabení. Tam nás to stálo spoustu sil. Z naší strany to bylo nervózní. Bohužel nám vypadli další dva hráči, takže síla nebyla taková, abychom zápas mohli zvrátit,“ litoval Svoboda.

„Nechodí nám nohy, oni lépe bruslí. Největší rozdíl je v pohybu. U nás má jeden puk a čtyři se dívají,“ vysvětloval útočník Zlína Antonín Honejsek, proč byl poměr střel na branku 19:42 ve prospěch soupeře.

„Máme málo střel na bránu, musíme se víc tlačit do brány a víc střílet. Doufám, že tam něco spadne,“ věřil zlínský forvard.

Jenže po krátkém náporu Zlína tam „spadl“ hattrick Žejdlovi, jemuž v 47. minutě přenechal zadovkou kotouč unikající Zohorna a čepice a klobouky létaly na led.

„Neslíbili jsme mu nic, ale jsem rádi, že mu to tam napadalo,“ pochvaloval si asistent mladoboleslavského trenéra Pavel Patera.

„Jako snadný zápas se nám úplně nezdál,“ tvrdil Patera.

Zlín dopravil kotouč za brankovou čáru až 23 vteřin před poslední sirénou, kdy doslova dotlačil černou pryž za gólmana Růžičku důrazný Freibergs. Závěr jinak poklidné bitvy se vyhrotil a Berani si soka načali už na dnešní bitvu, ve které mohou napravit dojem i výsledek opět od 19 hodin.

„Každý z hráčů si musí v hlavě promítnout sám, co pro to může udělat víc. Stěžejní je disciplína. Byly tam věci, které nepatří k našemu hokeji. To už jsme hráčům řekli. Musíme jim zopakovat, kterým směrem chceme jít,“ dodal Svoboda.

1. zápas předkola

Ml. Boleslav – Zlín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Žejdl (Pacovský, Kotvan), 31. Žejdl (Pacovský, Kotvan), 47. Žejdl (R. Zohorna, D. Šťastný) – 60. Freibergs (D. Nosek, Kubiš). Rozhodčí: Hribik, Bejček – Kis, Klouček. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 721. Střely na branku: 42:19. Zblokované střely: 12:7. Hity: 2:9. Vhazování: 30:37.

BK Mladá Boleslav: Jan Růžička – Pláněk, Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa – Pacovský, Klepiš, Skalický – D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík, Patera.

PSG Berani Zlín: Kašík – Nosek, Freibergs, Gazda, Valenta, Ferenc, Zbořil, M. Novotný – J. Ondráček, Fořt, Kubiš – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, Dufek – L. Krejčík, Popelka, E. Kulda. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík, Hrazdira.