PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Trška, Hamrlík, O. Němec (A), Žižka, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Honejsek, Kubiš (C) – Okál, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), A. Zbořil, O. Flynn – R. Veselý, P. Sedláček, Šlahař.

HC Oceláři Třinec: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A).

Toto skóre ovšem dlouho nevydrželo. Po minutě a sedmnácti vteřinách se Třinec dostal do vedení. Šance na vyrovnání měl Köhler či Flynn, ani jedna se však neuchytila. Berani v závěru zápasu vyzkoušeli power-play, tlak nakonec body nepřinesl.

Oceláři ve druhém dějství byli lepším mužstvem, prvně skórovali po necelé polovině zápasu. Jelikož David Musil ve dvou solidních příležitostí neuspěl, do třetí třetiny se šlo za stavu 1:1.

Beranům se poprvé od úvodního kola do sestavy vrátil bek Němec, třetí zápas v sezoně odehrál Vopelka. Za klub premiérově nastoupili Flynn se Zbořilem. Naopak chyběli obránci Suhrada a Ferenc.

Vypadalo to nadějně. Vždyť také poprvé v letošním ročníku Tipsport extraligy jako první šli v zápase do vedení. Hokejoví Berani se však bodů na ledě Třince nedočkali. Prohráli 1:2.

