„Dnes nám přesilovky ani tolik nešly, ale poslední jsme využili. Bereme tři body a jsme za to šťastní,“ radoval se střelec vítězné branky Kubiš.

„Předvedli jsme bojovný výkon podpořený skvělým Kašíkem v bráně. Podařilo se nám domácí překvapit, což je pro nás hodně důležité,“ oddechl si kouč Zlína Robert Svoboda, jehož tým stáhl manko na desátý Litvínov už na jediný bod. A klidně mohli být ševci i v desítce, nebýt výhry Vervy s Karlovými Vary v prodloužení.

Časomíra ukazovala čas 58:26, když za brankovou čáru doslova dotlačil kotouč útočník Kubiš po nahození Freibergse v přesilovce před branku. Ondráček dostal kotouč do předbrankového prostoru a zlínská pětadvacítka dopravila černý nesmysl pod betony libereckého brankáře za brankovou čáru. „Zlínský hráč chtěl víc a puk tam dotlačil,“ litoval liberecký útočník Radan Lenc.

Berani přitom ještě v 47. minutě prohrávali 1:2, poté, co Kašík neudržel v lapačce nahození Šmída a Lenc zametl černou pryž za zlínského brankáře. Chvíli předtím navíc ševci nevyužili 74 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. „Tohle naši hru dostalo dolů, ale naštěstí druhá lajna vyrovnala krásným gólem na 2:2. To nás zase nakoplo,“ zmínil Kubiš Hermanovu vyrovnávací trefu po přihrávce Honejska zpoza branky. „Utkání jsme mohli rozhodnout, ale přesilovku jsme hráli trochu nesoustředěně a následně jsme inkasovali, což bylo nepříjemné. Klukům se ale s patřičným štěstím podařilo zápas otočit, za což jsme velmi rádi,“ pochvaloval si Svoboda třetí výhru za sebou.

Jeho tým přitom prohrával od 9. minuty po brance Jelínka. V polovině zápasu pak vyrovnal na 1:1 Fořt. „Každý zápas musíme jít na krev a dnes se nám to vyplatilo. Do třetí třetiny jsme nastoupili, že góly chceme dát a odvézt aspoň bod,“ líčil po zápase plán do závěrečné části Kubiš.

Ačkoliv Zlín celý zápas skóre dotahoval, herně se lídrovi extraligové tabulky minimálně vyrovnal, chvílemi byl i lepší. Freiberg s Honejskem a Hermanem pálili jen do tyčí, na druhé straně u Kašíka zvonil Jelínek. „My jsme dneska měli špatný den, chyběla nám pokora a nasazení. Hráli jsme zbytečně složitě proti výborně organizovanému soupeři, který byl po většinu zápasu lepší a zaslouženě vyhrál,“ uznal trenér Liberce Filip Pešán, jehož tým prohrál po pěti výhrách v řadě.

Bravo, Berani!

LIBEREC - PSG BERANI ZLÍN 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. P. Jelínek (L. Hudáček), 47. Lenc (Šmíd, Birner) – 29. Fořt (Freibergs, J. Ondráček), 55. Herman (Honejsek, Šlahař), 59. Kubiš (J. Ondráček). Rozhodčí: Pražák, Kika – Ondráček, Špůr. Diváci: 6 989.

Bílí Tygři Liberec: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Kolmann – Lenc, Lakatoš, Birner – Valský, L. Hudáček, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Ferenc, Valenta, Gazda – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Herman – E. Kulda, P. Sedláček, Fryšara – Václavek, Popelka, Werbik.