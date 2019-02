Při podávání rukou se téměř u každého zastavil, objal se nebo poplácal po ramenou. Své kamarády ze Zlína a bývalé spoluhráče ale šetřil. Petr Holík se bodově sice neprosadil, přesto přijímal gratulace. Zaskočili za něj jeho současní parťáci, kterým stačilo úvodních třináct minut a tři góly. Hokejisté Aukro Berani Zlín se vraceli s porážkou 1:4 a přerušili svou sérii čtyř výher v řadě.

„S některými kluky jsem se potkal už před zápasem a vyptávali se mně, jak se mám. Zápas jsme neprobírali. Bral jsem to jako normální utkání,“ tvrdil Holík.

„Nikdo mě nechtěl zranit. Kluci ale neřešili, že jsem to já, ale že jsem soupeř,“ hlásil Holík.

Shodou okolností právě díky Holíkovi vstřelil Zlín jediný gól zápasu. Právě od jeho hole kotouč směřoval za Maxwella po střele Ondráčka od modré čáry a snížil na 1:3.

„Nějak se to tam tečovalo. Nebyl jsem si jistý, zda hokejka nebyla nahoře, ale naštěstí platil,“ vykládal Pavel Sedláček, který byl s Holíkem v souboji.

Jenže za 20 vteřin později zase ševci prohrávali o tři góly 1:4 zásluhou šikuly Orsavy, který odražený puk dopravil za Štůralu. „Vrátili jsme je zase dolů,“ všiml si dvougólový Orsava.

„Šokovalo mě to, už jsem si myslel, že jsme se vrátili do zápasu. Musíme to hodit za hlavu,“ ví Freibergs.

On se spoluhráči však prošustrovali především úvod zápasu. To berani dostali pořádně přes čumák. Už po 13 minutách prohrávali 0:3 po gólech Klepiše, Valského a Orsavy.

„Nevíme, co se stalo. Během rozbruslení připadali jsme si jako jindy,“ kroutil hlavou lotyšský zlínský bek Ralfs Freibergs, který byl vyhlášen nejlepším hráčem Zlína.

Ševci se museli obejít bez své brankářské jedničky Libora Kašíka, který těsně před zápasem odstoupil a poprvé v sezoně neplánovaně musela do zlínské klece dvojka Tomáš Štůrala.

„Úplně si nemyslím, že by nás to ovlivnilo, přestože jsme se to dozvěděli těsně před zápasem. Výsledek ovlivnila především naše hra, a jak jsme k zápasu přistoupili,“ myslí si Freibergs.

„Nám je jedno, kdo chytá,“ tvrdil forvard Dominik Pacovský.

Zlín každopádně v úvodní třetině působil mdle, jako kdyby ospalí hráči teprve vystoupili z autobusu.

„Určitě je těžké, když přijedete na zápas po takové štrece,“ ví z vlastní zkušenosti Pacovský, jehož tým naopak působil svěžeji a čerstvěji a ševce přehrával i v osobních soubojích.

„Chtěli jsme rychle začít, povedlo se,“ pochvaloval si Orsava.

MLADÁ BOLESLAV - AUKRO BERANI ZLÍN 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klepiš (Žejdl, Orsava), 6. Valský (Pacovský), 13. Orsava (Klepiš, Žejdl), 36. Orsava (J. Říha, Němeček) – 36. J. Ondráček (Ferenc, Freibergs). Rozhodčí: Hribik, Souček – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:0. Diváci: 2 875.

Mladá Boleslav: Maxwell – Eminger, Jan Hanzlík, Němeček, J. Říha, Hrdinka, Stříteský, Knot – P. Musil, P. Holík, Lenc – Pacovský, T. Knotek, Valský – Klepiš, Žejdl, Orsava – P. Kousal, Urban, M. Procházka. Trenéři: P. Augusta, Ujčík, Žabka.

Aukro Berani Zlín: Štůrala – Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Padrnos, Valenta, Gazda – D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – Okál, Popelka, O. Veselý – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš – Rihards Bukarts, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík, Hrazdira.