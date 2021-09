Mountfield HK: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – Kelly Klíma, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, R. Pilař, Lamper.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Köhler (A) – Jan Svoboda, Hejcman, Okál – P. Sedláček, Karafiát, Sebera.

Ve druhém dějství hosté disponovali velký tlakem, v obranném pásmu domácích trávili hodně času, trefu jim to však nepřineslo.

Beranům vstup do zápasu vůbec nevyšel. Hned zkraje zápasu se na Kašíka řítil Jergl, který šancí nepohrdl. O sedm minut později bylo vyrovnáno. Domácí navázali na úspěšné přesilové hry proti Vítkovicím, znovu se prosadil Mikúš.

Znovu se jim dařilo v přesilových hrách, po třech brankách proti Vítkovicím se dvakrát v početní převaze prosadili proti hradeckému Mountfieldu. Hokejoví Berani v 5. kole Tipsport extraligy zápas nakonec dostali do samostatných nájezdů, ve kterých uspěli hosté.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.