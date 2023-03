Pane trenére, Porubu jste nakonec udolali 3:2 po samostatných nájezdech. Jaký to byl zápas? Věděli jsme, o co hrajeme, v průběhu zápasu byla znát jeho důležitost. Po facce od Šumperku navíc bylo jasný, že Poruba k nám nepřijede na výlet. První třetina byla bojovná, zarputilá, měli jsme v ní špatnou rozehru. Soupeř se dostal do několika přečíslení, plus dalších náznaků. Hru jsme chtěli změnit, druhou třetinu jsme hráli ještě hůře, trochu jsme se tím protrápili, Poruba jednoznačně dominovala. O přestávce jsme si to museli ukázat i na videích, bylo to pro nás hodně velké upozornění. Do třetí třetiny jsme to změnili, i přes odstoupení Kratochvíla, a na chvíli i Kubiše, jsme hráli chytřeji. Byli jsme lepším týmem. Gól nás uklidnil, měli jsme více ze hry, bohužel jsme vytvořili obrovskou chybu, po které jsme inkasovali. Hufino při následném střídání chytil šanci, pak už to byly nervy až do konce. V prodloužení jsme de facto měli kotouč jen my. Nakonec jsme to urvali v nájezdech.

Znovu se blýskl brankář Huf, především vás podržel ve druhé třetině. Může být právě on klíčovým faktorem čtvrtfinálové série proti Porubě?

Vychytal už poslední zápas v Porubě, vyloženě se na něm vytrápili. Stejné to bylo nyní ve druhé části zápasu, hodně nás podržel. Snažili jsme se čistit prostor, některé střely jsme zblokovali. Optimální to přesto nebylo. S obrannou fázi jsem spokojený nebyl.

Zvýšilo se mu po odchodu Libora Kašíka sebevědomí? Přeci jen se stal brankářskou jedničkou…

O své místo si řekl už na začátku a v průběhu sezony, kdy tým nehrál úplně optimálně. Mužstvo držel, zápasy i díky němu byly hodně těsný. Kryl dost zákroků. Celkově měl lepší úspěšnost. Po odchodu Káši jsme mu řekli, že bude jasná jednička, uklidnil se tím. Výkony pokračovaly dobrým směrem. Na dva zápasy jsme ho pak nechali oddechnout. Kořen (Michal Kořének) ukázal, že má kvalitu. Navíc se mezi sebou hecují, je tam zdravá soutěživost. Je to dobrá dvojice.

Ve druhé třetině proti Porubě odstoupil útočník Kratochvíl. Jak je na tom zdravotně?

Nyní v pořádku není. Uvidíme, jaká bude diagnóza. Ze zranění se dostává i obránce Novotný. Dopoledne před zápasem navíc onemocněl Gago, kterého trápily horečky. Bude se nám tak hodit týden volna navíc. Kluci zregenerují a snad se dají do kupy. Bude důležitý, abychom byli v plné síle.

Zlínským hráčem zápasu se stal junior Matěj Zavřel, který si i připsal asistenci na gól kapitána Kubiše. Jak se vám zamlouval jeho výkon?

Velice dobrá střídání měl už v předchozích dvou utkáních. Jeho výkony jsme sledovali také na mládežnické reprezentaci, šanci si zasloužil, řekl si o to svými výkony. A v těchto zápasech o to, aby dostal ještě více prostoru. Výkony se mu povedly.

Po konci utkání jste stále nevěděli, zda postoupíte přímo do čtvrtfinále. Jak jste prožívali okamžiky po konci zápasu Přerova v Sokolově?

Byla to nepopsatelná, obrovská radost. Sledovali jsme to v kabině, spadl nám velký kámen ze srdce. Přiklonilo se k nám štěstíčko, kluci si ho však zasloužili. Dva měsíce fárali naprosto neskutečně.

Zažil jste někdy podobný konec základní části?

Jednou v Litoměřicích jsme takto čekali na předkolo, k postupu jsme museli udělat druhý bod. V tomto ohledu to bylo podobný. Zda jsme však takto v kabině sledovali zápas, to netuším. (úsměv)

Další utkání hrajete až příští středu, od zápasů máte týden volno. Jak to vnímáte?

Je to pro nás velká pomoc, určitě se nám to hodí. Všichni ví, že jsme se potýkali s kondiční stránkou, bylo to poznat i na posledních zápasech, výkony nebyly úplně ideální. Teď proti Porubě jsme se šíleně protrápili druhou třetinou. Je potřeba se naučit hrát v únavě.

Po Frýdku jsme byli trochu zklamaní, věřili jsme, že tam zvítězíme a budeme to mít ve svých rukách. Nakonec se to úplně neuvěřitelně zamíchalo, dvě kola před koncem by nikdo neřekl, že to bude mít takový průběh.

Do bojů se hodně zamotala Jihlava, o které se tolik nemluvilo. Základní část však zakončila pěti výhrami v řadě…

O této eventualitě jsme věděli, měli jsme to spočítaný. V prodloužení jsme to chtěli rozhodnout, mít druhý bod. Poslední kola by se každopádně měla hrát ve stejný čas. V extralize je to předepsaný, v první lize to několik roků není. Úplně se mi to nelíbí.

Jak pojmete pauzu?

Kluci dostanou po zápase dva dny volno, pak se pustíme do práce. Musíme pracovat na věcech, ve kterých máme problémy. Bylo to hlavně v útočné fázi, v posledních zápasech jsme neměli takový velký tlak, jako například při vítězné sérii.

Mužstvo jste převzal před čtvrt rokem. Co stojí za posunem do TOP 6?

Hráči si za tím šli. Všichni makali, tvrdě trénovali. V přestávkách jsme jim dali hodně naloženo, byla to však jediná možnost, jak to trochu zvednout. A další bod? Začali jsme vyhrávat, měli jsme vítěznou sérii. Kdybychom neměli sedm výher v řadě, tak by to nikdy nešlo.