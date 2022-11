Téměř bezzubou úvodní část Berani přečkali bez úhony, ve druhém dějství se znovu mohli spolehnout na velice jistý výkon nejlepšího brankáře Chance ligy. Od poloviny duelu se pomalu začali rozjíždět. I díky třem vyloučením Sokolova v prostřední třetině, ve které přestříleli hosty 19:5. „Měli jsme si pomoci už v této části, měli jsme tři přesilovky a početnou střelbu. Pořád jsme ale střelecky neschopní až impotentní v zakončení,“ trápí Juríka.

Závěrečné dějství už góly přineslo. A to hned tři, všechny do sítě hostujícího mančaftu. Ti ještě přežili velkou skrumáž z úvodu třetiny, poté se už premiérovou trefou v sezoně blýskl Bartko. „Ve druhé třetině jsem v přesilovce udělal něco podobného, s pukem jsem vyjel na střed, akorát jsem to přetáhl přes osu, gólman si výborně najel. U gólu jsem to provedl úplně stejně, viděl jsem, že kluci stojí před brankou, snažil jsem se obstřelit prvního hráče. Gólman přes naše kluky asi nic neviděl,“ přiblížil 25letý bek vítěznou trefu zápasu.

Prvního gólu ve zlínském dresu se původně dočkal také další obránce Bukač. Po opravě však byla branka připsána Köhlerovi. O závěrečnou trefu se do prázdné branky postaral kapitán Kubiš, který využil brzké power-play Sokolova.

Hokejisté Zlína se po středečním vítězství posunuli na deváté místo Chance ligy. O další body zabojují v sobotu na ledě Prostějova. Úvodní buly je naplánováno na 17.00 hodin.

Chance liga, 18. kolo

PSG Berani Zlín – HC Baník Sokolov 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 46. Bartko (Talafa), 50. Köhler, (Bukač, Frömel), 55. Kubiš (Illéš). Střely na branku: 35:19. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 1 752.

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – Zbořil, Suhrada, Talafa, Bukač, Riedl, Bartko, Burian – Honejsek, P. Sedláček, Ondráček (A) – Kubiš (C), Kindl, Illéš – Köhler (A), Gago, Frömel – Luža, Hejcman, Pospíšil.

HC Baník Sokolov: Michajlov (Král) – Jan Novák, Tomek, Pohl, Krutil, Weinhold, Klejna – Vracovský, Kverka, Berka – Osmík, Zadražil, Švec – Jurčík, Rohan, Tomi – Vrhel, Ton, L. Stehlík – Rulík.