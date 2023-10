Vypadalo to velmi nadějně, dvakrát před koncem vedli o jeden gól. Zlínští hokejisté ovšem ve 12. kole Chance ligy i vinou ztráty vedení tři vteřiny před koncem prohráli s Přerovem 3:4 po prodloužení.

Radost fanoušků Přerova. | Video: Deník/Radek Štohl

Domácí hokejisté šli do derby s Přerovem po výhře v Chrudimi. Na góly proti Pardubicím B mohli navázat Šlahař i Gago, k brance jim však chyběl kousek. Když se ke konci dějství neprosadil ani bývalý útočník hostů Süss, úvodní dvacetiminutovka skončila bez branek.

Ve druhé třetině se jako první trefili Zubři, přesnou mušku měl Indrák. Po polovině zápasu vyrovnal svým prvním gólem v sezoně Pospíšil, vedení na stranu Beranů strhl pěknou střelou Salmio, pro nějž to byl úvodní gól v dresu ševců. Hostům naproti tomu nevycházely další možnosti ke skórování, pozorný zůstával Huf.

Na začátku třetí třetiny měl gól na hokejce Chroboček, jenž však nedokázal dopravit puk do volné svatyně. Ke konci dějství šel na trestnou lavici Werbik, čehož dokázal využít Krisl. Radost Přerova trvala jen chvíli, vzápětí se po ráně Kindla a teči prosadili domácí, konkrétně to byl Süss. Favorit zápasu si ani podruhé tříbodové vítězství nepohlídal, hosté vyrovnali i podruhé před koncem základní hrací doby, zvládli to v čase 59:57.

Prodloužení trvalo jen 27 vteřin, pro hosty o něm rozhodl Březina.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Chance liga, 12. kolo

Berani Zlín – HC ZUBR Přerov 3:4 p. p. (0:0, 2:1, 1:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Pospíšil (Süss, Werbik), 36. Salmio (Suhrada), 59. Süss (Kindl) – 24. Indrák (Březina), 59. Krisl (Pechanec), 60. Indrák (Zeleňák), 61. Březina (Pechanec, Zeleňák)

Střely na branku: 30:37. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Rozhodčí: Šudoma, Mejzlík – Vašíček, Peluha. Diváci: 3 413.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Hrbas (A), Salonen, Čáp, Suhrada, Zbořil, Talafa – M. Lang, Werbik, Salmio – Paukku, Kindl, Šlahař – Pospíšil, Gago, Süss – Novák, P. Sedláček (A), Köhler (C) – Vlach.

HC ZUBR Přerov: Lukeš (Postava) – R. Černý, Zeleňák, Chroboček, Krisl (C), J. Adámek, Kudělka (A), Cubo – Indrák, Pechanec, Březina – Jan Svoboda, Hejcman, Goiš – Mácha, Chludil, Tomi – Hradil, Ministr, Tarnoczy.