Proti Jihlavě se ale čísla Beranů zhoršila – ubránili jen dvě z pěti přesilovek hostů. Všechny góly tak při porážce 1:3 obdrželi právě v početní nevýhodě. „Pět oslabení za zápas je moc, tolik jich mít nemůžeme,“ zlobil se útočník ševců Michal Gago.

Zlínský forvard sílu jihlavských přesilovek poznal na vlastní kůži, byl u druhého, vítězného gólu hostů. „Se Sedlem (Pavel Sedláček – pozn. red.) jsem si to špatně přebral, pak jsem to už nestihl,“ přiblížil dění na ledě 24letý borec.

Jihlavští následně ještě přidali třetí branku, postarali se o ni 54. minutě. Byla to dost podobná situace té předcházející – skvěle vyšachovali zlínské hokejisty, střelou z první znovu nedali Kašíkovi šanci. „Sehráli to vážně hezky,“ uznal smutně.

Žádný tlak Beranů se už nekonal. Největší šanci měl ještě za stavu 1:2 Hejcman, v blízkosti Berana neuspěl. Byla to jedna z pouhých tří střel domácích hokejistů ve třetí třetině. „Jenom tři? To je vážně málo, ani jsem o tom nevěděl. Když měl přijít náš poslední tlak, tak jsme dvakrát šli do čtyř. Sehrálo to roli,“ posteskl si Gago.

Zatímco hosté ve středečních přesilovkách řádili, domácím nevyšla ani jedna ze tří. Zvláště při první uzavřeli hosty v obranném pásmu. Bezvýsledně. „Kluci to nesehráli špatně. Chyběl tomu gól. Bohužel to nevyšlo,“ uzavřel Michal Gago.

Ševci další zápas odehrají už v sobotu, od 17.00 hodin se představí proti Vsetínu na Lapači. V derby se pokusí dostat do pohody. Už by to potřebovali. Z posledních pěti zápasů čtyřikrát padli.

Chance liga, 16. kolo

PSG Berani Zlín – HC Dukla Jihlava 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. Claireaux (Honejsek, Ondráček) – 39. Šik (Mareš, Fronk), 44. Harkabus, 54. Fronk (Šik, V. Brož). Střely na branku: 18:32. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:3. Diváci: 2 103.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Suhrada, Gazda, Zbořil, Bartko, Talafa, Bukač, M. Novotný – Kubiš (C), P. Sedláček, Mrázek – Honejsek, Claireaux, Ondráček (A) – Köhler (A), Hejcman, Illéš – Pospíšil, Gago, Frömel.

HC Dukla Jihlava: Beran (Wolf) – Mareš, Bilčík, Dundáček, D. Kolář, M. Jáchym, F. Kočí, Haman – Jungwirth, Skořepa (C), Šik – Harkabus, Miškář, Fronk – Beránek, Pořízek, Křehlík – Cachnín, Juda, V. Brož.