Hokejisté Zlína zvládli druhý čtvrtfinálový duel v řadě, s Ostravany si poradili 2:1. Výborným výkonem se blýskl domácí gólman Daniel Huf, který kryl 45 střel soupeře.

Před nedělním zápasem proti Porubě. | Video: Deník/Radek Štohl

Beranům se po trestu vrátil Novotný, oproti druhému vítěznému zápasu v sérii sestava zůstala beze změn.

Úvodní oťukávání nahradily šance Poruby, do velkých příležitostí se však nedostala. První vážnější šanci měl domácí Sedláček, před Dolejšem neuspěl. Berani přesto šli do vedení, přesilovou hru využil kapitán Kubiš. Na ledě se postupně začalo přiostřovat, na pět minut plus do konce utkání byl vyloučený Hrníčko. Ostravané paradoxně měli krátkou přesilovku čtyř proti třem, tu ale nezužitkovali.

Druhá třetina nabídla velkou převahu Poruby, která se do tlaku dostávala i díky přesilovým hrám. Vždy ale ztroskotala na výborném Hufovi. Na druhé straně se do samostatných úniků probojovali Kratochvíl a Lang, oba selhali.

Poruba ve třetím dějství pokračovala ve velkém tlaku, domácím pomohlo i štěstí. Před polovinou třetiny se blýskl Huf, který vychytal nájezd Šlahaře. Ševci se mohli přiblížit k výhře při minutu dlouhé početní převaze pěti proti třem, což se jim nevydařilo. Zlínští uspěli, v 59. minutě se podruhé trefil Köhler. Drama v power-play přichystal Šoustal, který v předbrankovém prostoru úspěšně nastavil hůl. To bylo z obou stran vše.

Série pokračuje už zítra od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky. Berani mají dva mečboly.

Chance liga, 3. čtvrtfinále

PSG Berani Zlín – HC RT TORAX Poruba 2011 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Kubiš (Pospíšil, Gazda), 59. Köhler (Novotný, Sedláček). 60. Šoustal (Dufek).

Střely na branku: 24:46. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Rozhodčí: Veselý, Pilný – Maštalíř, Vašíček. Diváci: 5 261.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda, Suhrada, Zbořil, Riedl, Talafa, Novotný – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler – Lang, Hejcman, Z. Sedlák – Kubiš (C), Gago (A), Mrázek (A) – Kratochvíl, Kindl, Pospíšil.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Urbanec (C), Voráček, Klimíček, Lemcke, A. Sedlák, Krenželok, Doudera – Šlahař, Pšurný (A), Dufek – Berisha, Střondala, Hrníčko – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Bernovský, Karafiát, Brodek.