Berani přišli o vítěznou sérii. O čtvrtfinále rozhodne poslední kolo

Bude to pořádně drama. Až do posledního kola. Hokejoví Berani sice po sobotní výhře nad Pardubicemi B figurovali v TOP 6, o dva dny později však z ní vypadli. Vinou špatné poloviny zápasu prohráli na ledě Frýdku-Místku 1:3. Tím přišli o vítěznou sérii čtyř zápasů. Největší rivalové v boji o přímý postup do čtvrtfinále z Přerova a Litoměřic vyhráli za tři body.

Hokejoví Berani (modré dresy) hráli v pondělí ve Frýdku-Místku. | Foto: Se souhlasem Samuela Rycheckého.