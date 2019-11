Zatímco nyní byl neprůstřelný, v prvním domácím zápase na konci září ho překonal jen Švéd Palmberg, který už ani není na soupisce hokejistů Zlína.

Berani tak z Kladna odjeli s prázdnou po těsné porážce 0:1.

„Bez gólu nemůžeme pomýšlet na úspěch a my dnes střelce nenašli. Jinak věřím, že bychom něco odvezli. Je to pro nás kruté, ale musím pogratulovat soupeři,“ přiznal zklamaný Martin Hamrlík, asistent trenéra PSG Berani Zlín.

„Musíme poděkovat brankáři (Godlovi) a hráčům z oslabení, kteří nás podrželi a nasměrovali k výhře,“ pochvaloval si trenér Kladna David Čermák.

Tahle bitva totiž patřila oběma slovenským gólmanům Godlovi i zlínskému Čiliakovi. Nakonec z ní vyšel lépe kladenský brankář, který vychytal všech 29 pokusů Zlína a připsal si svou premiérovou nulu v extralize.

Odolal i Ondráčkově tyčce, dvakrát vychytal tutovky Fořtovi, odolal i Honejskovi. Nepřišel si na něj ani bek Řezníček střelou z mezikruží. Jen Herman na něj podle statistik vyslal pět střel.

Nic neprošlo.

Bezchybný byl tentokrát i Čiliak, který kapituloval jen jednou už v 6. minutě po akci Jágra. Legendární osmašedesátka posunula kotouč na rozjetého Zikmunda, který objel Čiliakovu branku, vyjel si na pravý kruh a z otočky překonal zlínského brankáře. Ten se pak vyznamenal třeba proti únikům Jágra i Machače.

V souboji sousedů v tabulce šlo o hodně a hra podle toho vypadala. Nervozita a chyby vládly nad pěknými přihrávkami a góly.

„Co se týče úrovně hry, v první třetině jsme byli ještě v autobuse, ale druhá byla dobrá. Brankáři prostě výborně chytali a možná, kdy se to rozstřílelo, vypadal by hokej jinak. Ale ze střídačky to neumím posoudit, možná příště půjdu nahoru na tribunu,“ glosoval Hamrlík.

Berani přitom ve třetí třetině za stavu 0:1 přežili hned tři oslabení z toho 68 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku Kladna. Sami dostali za celý zápas sedm přesilovek včetně početní výhody v závěru, kdy se o vyrovnání pokoušeli v šesti bez brankáře, ale závěrečný nápor se nepovedl podle představ a Godla a spol. mohli slavit.

„Věděli jsme, že Zlín po změně trenéra změnil úplně i způsob hry, že hraje aktivně a hodně bruslí a napadají. Měli jsme s tím trochu problémy. Nedařily se nám přesilovky a pak každé naše vyloučení přinášelo větší nervozitu na hokejky,“ vypozoroval kladenský trenér Čermák.

KLADNO - PSG BERANI ZLÍN 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Zikmund (Jágr, Austin). Vyloučení: 7:9. Využití: 0:0. Střely na branku: 23:29. Rozhodčí: Lacina, Pražák – Ondráček, Špůr. Diváci: 4 016. Nejlepší hráči utkání: Denis Godla – Jakub Ferenc.

Rytíři Kladno: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka – Jágr, Melka, Zikmund – Machač, Bílek, Stach – Réway, J. Strnad, Redlich – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Filip.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek, Buchta, Gazda, M. Novotný – Fořt, P. Sedláček, Kubiš – J. Ondráček, Claireaux, Köhler – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, Fryšara, Dufek.