„Po tomto zápase bylo jasné, že týmu může pomoci změna trenéra. Myslím, že je to momentálně neodkladně správná věc, která může ještě vše obrátit k lepšímu,“ uvedl Robert Svoboda s tím, že chce z mužstva sejmout tlak okolí, který je vyvíjen na něj osobně a mužstva se negativně dotýká.

„Chci Robertovi Svobodovi za sebe i za celé vedení klubu poděkovat. Dvakrát přebíral tým v těžké pozici v rozjeté sezoně a vždy to zvládl. I tímto krokem ukázal, že mu v první řadě záleží na zlínském hokeji a hledá, jak mu pomoci. Je to sport, a ne vždy se daří. Věřím, že to bude pro hráče impuls, protože výsledky ve finále záleží na jejich výkonu,“ uvedl prezident klubu Jiří Korec.

Berany v dnešním extraligovém zápase na ledě Olomouce povede asistent Martin Hamrlík společně s koučem zlínské juniorky Lubošem Jenáčkem.

Klub zároveň projednává a následně oznámí složení nového realizačního týmu. Další zápas čeká Berany až v neděli v Třinci.