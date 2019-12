Jenže už v 9. minutě přišel kuriózní a nečekaný moment, který si Zlín snad může nechat patentovat! Už potřetí za posledních pět let zažil, aby si tým při signalizované výhodě dal vlastňáka.

Včera byl nešťastníkem momentu Michal Bulíř, který při signalizované výhodě při vyloučení Honejska poslal zpoza branky kotouč do prázdné liberecké branky, kterou mezitím opustil gólman Hrachovina. Gól byl připsán Jakubu Šlahařovi, který se puku dotkl jako poslední ze zlínských. „Takový gól nepamatuju, nikdy jsem takový gól nedal,“ tvrdil Šlahař.

Kdepak, Zlín má s podobnými góly bohaté zkušenosti, ačkoliv ani u jedné z nich Šlahař ještě nebyl. Naposledy téměř před třemi lety v únoru 2017 velmi podobná situace hrála Zlínu do karet. V 11. minutě v ponechané výhodě při signalizovaném vyloučení Okála od mantinelu posílal Roman přihrávku tak nešťastně, že zacílil do vlastní opuštěné klece. Trefa byla připsána Miroslavu Blaťákovi.

To v říjnu 2014 byl nešťastníkem tehdy zlínský útočník Roman Vlach, jenž vlastní prázdnou klec trefil v zápase proti Kometě Brno. Gól byl tehdy připsán brankáři Brna Marku Čiliakovi, který se dotkl puku jako poslední. Jaká náhoda, že včera kryl slovenský brankář klec Zlína naposledy před svým návratem domů do Komety.

Jak se seběhla celá včerejší situace? „Prohráli jsme buly, jel jsem proti obránci, zblokoval jsem střelu, pak jel Tonda (Honejsek) napadat, fauloval a už měl puk v držení soupeř. Podle pravidel ho připsali mě. Šťastný gól, akorát jsem mohl dát druhý ve vyložené šanci ve druhé třetině. Mohli jsme klidně brát body,“ litoval Šlahař.

Zlín totiž ve druhé třetině vypadl z role a domácí zásluhou dvou gólů člena čtvrté liberecké formace Jaroslava Vlacha během 133 vteřin otočili vývoj. „Dovolili jsme jim dva snazší góly,“ litoval obránce Zlína David Nosek. „Asi jsme tam měli málo důrazu,“ přidal se Jakub Šlahař.

Zlín dřel, jenže Claireaux, Honejsek, ani Köhler výtečného Hrachovinu v brance Liberce nepřekonali. „Měli jsme tlak i šance, ale nedali jsme gól, který jsme zařídili my sami, takže jsme nemohli vyhrát,“ věděl Nosek.

Přesto Berani nebodovali poprvé od 6. ledna, kdy doma nestačili na Hradec Králové (0:4). Celkově během čtyř vánočních zápasů posbírali devět z 12 bodů. „To je určitě pozitivní. Malinká kaňka je, že jsme zápasy mezi svátky nezakončili nějakým bodíkem v Liberci,“ dodal Šlahař. „Určitě jsme spokojení, jen škoda posledního krůčku,“ litoval včerejší ztráty i Nosek.

První zápas v novém roce čeká Berany v pátek 3. ledna doma proti posledním Pardubicím. „Bude to zase těžká zápas. Všichni očekávají, že doma Pardubice porazíme. O to to bude těžší než dnes,“ tuší zlínský bek.

Patrik Augusta (Bílí Tygři Liberec: „Jsme samozřejmě spokojeni s výhrou. Nebylo to jednoduché, utkání bylo vyrovnané až do konce. Opticky jsme byli dvě třetiny lepší, do šancí jsme se ale moc nedostávali. V závěru jsme byli na můj vkus až moc pasivní, podařilo se nám to ovšem ubránit. Hráči, kteří byli na ledě v posledních minutách, odvedli skvělou práci.“

Martin Hamrlík (PSG Berani Zlín): „Neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel se v našich řadách nenašel střelec. To bylo rozhodující. Sahali jsme po bodu, jenže oba gólmani byli vynikající. Odjíždíme s prázdnou, s výkonem jsme ale spokojeni. K bodu nám chyběla jedna branka.“

LIBEREC – ZLÍN 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. J. Vlach (Průžek, Najman), 29. J. Vlach (Průžek, Šmíd) – 9. Šlahař. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7 500 (vyprodáno).

Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Lenc, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – D. Špaček. Zlín: Čiliak – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka.

1. Liberec 29 18 4 6 1 99:75 63

2. Sparta Praha 32 14 9 8 1 110:80 61

3. Plzeň 30 16 1 7 6 100:78 56

4. Mladá Boleslav 32 14 4 10 4 93:78 54

5. Kometa Brno 32 15 3 11 3 102:95 54

6. Třinec 31 15 2 11 3 101:82 52

7. Karlovy Vary 32 13 5 12 2 113:90 51

8. Hradec Králové 32 12 3 14 3 79:82 45

9. Zlín 32 12 2 15 3 97:97 43

10. Olomouc 32 10 4 15 3 74:90 41

11. Kladno 32 10 2 15 5 75:106 39

12. Vítkovice 32 7 6 15 4 76:108 37

13. Litvínov 32 9 2 17 4 88:111 35

14. Pardubice 32 8 1 17 6 72:107 32