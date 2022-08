„Chtěli jsme dokončit to, na čem panovala všeobecná shoda. To znamená mít viditelnou hlavu klubu, což se tímto děje a je to další z kroků, který naplňuje společné plány z letošního jara. V představenstvu získal Jirka jednoznačnou podporu," prozradil prezident představenstva klubu Tomáš Valášek.

O své nové funkci promluvil také samotný Marušák. „Jsem kandidát, který chce udržet kontinuitu v práci s mládeži na nové cestě, kterou jsme v posledních dvou letech započali. Zároveň je naším společným cílem návrat mužů do extraligy," pronesl jednoznačně 46letý rodák ze Zlína.

Město do volby GM nezasahovalo

Město Zlín, se 49% největší akcionář hokejového klubu, již situaci v čele PSG Berani Zlín jen sleduje a nebude do jeho dění zasahovat. „Po posledních zkušenostech a následné změně našeho postoje, jsme nyní již neměli žádnou ambici vstupovat do volby nového generálního manažera. Spolek i PSG mají dostatečný mandát k tomu, aby si rozhodli sami. Pro mě je jen překvapením, že to udělali tak pozdě,“ okomentoval dění ve zlínském hokejovém klubu primátor města Zlína Jiří Korec, jenž se posledního zasedání valné hromady z pracovních důvodů neúčastnil.

„Omluvil jsem se. Všichni vědí, že město chce postupně opustit klub, proto již nechceme zásadně vstupovat do jednání spojené s jeho budoucností. Zodpovědnost nyní převzali další spoluvlastníci a to respektujeme,“ dodal Jiří Korec.