Berani mají zastoupení v nominaci české "U20"

Příští týden se nekonají pouze zápasy českého národního týmu dospělých. Do akce se dostanou také mladí reprezentanti, včetně týmu do 20 let. Své zastoupení budou mít také hokejoví Berani, a to díky zadákovi Matěji Zavřelovi.

Obránce zlínské juniorky Matěj Zavřel. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš