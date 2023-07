Nemá nic jistého, čeká ho náročná měsíční zkouška. Maďarský hokejový útočník Márk Schlekmann se v následujících čtyřech týdnech pokusí vybojovat své místo v kádru Beranů, v tomto období by rád zaujal hlavního kouče Miloše Říhu mladšího.

Márk Schlekmann. | Foto: Berani Zlín.

„Chci se posouvat po fyzické i mentální stránce. Taky se těším na spoluhráče, díval jsem se, jak hrají a myslím, že to jsou velmi dobří hráči. Budu se snažit ze sebe vydat maximum a doufám, že se mi podaří si tady vybojovat místo na celou sezonu,“ přeje si 21letý útočník.

„Jsem nadšený, že tady můžu být a zlepšovat se. Doufám, že se ze mě stane lepší hráč, taky se moc těším na fanoušky, které jsem viděl v minulé sezóně a vím, že jsou úžasní, což se mi líbí,“ nemůže se Schlekmann dočkat následujících týdnů.

Když se podíváte na čísla mladého forvarda, není to vůbec zlé. Naopak, má se čím chlubit!

Vezmeme-li v potaz necelé poslední tři sezony v Erste lize (hrají ji týmy Maďarska a Rumunska), tak je krása na to pohledět.

Schlekmann přesně ve 100 zápasech základní části nasbíral 114 kanadských bodů, v loňském ročníku mezinárodní soutěže se stal 10. nejproduktivnějším borcem ligy.

Předvést se umí také ve vyřazovacích bojích – v uplynulých dvou ročnících v nich odehrál 16 utkání, získal 14 bodů.

Mančaft je však pro něj vždy na prvním místě!

„Vždy se snažím poslouchat trenéra a odvést to, co po mě chce, nejlépe jak umím. Zároveň se chci neustále zlepšovat, abych mohl co nejvíce pomoci týmu,“ zdůrazňuje šikovný borec.

Zkušenosti zatím sbíral v pouze v maďarských klubech. V případě úspěšného měsíčního try-outu u hokejových ševců se dočká vůbec premiérového angažmá v zahraničním klubu.

„Vím, že český hokej je na mnohem vyšší úrovni, jedním z mých oblíbených hráčů je David Pastrňák. Co se týče hry, zázemí, trenérů, hráčů, všechno je tu lepší než v Maďarsku, a proto jsem tady,“ vysvětluje forvard, který hrál také EJBL, tedy juniorskou soutěž mezinárodní EBEL (ICEJL).

Na kontě už má také první starty za národní výběr své země.

„Byl to super zážitek, jsem na to hrdý. Odehrál jsem za nároďák sedm zápasů a užíval jsem si každou minutu. Chci být stabilním hráčem reprezentace stejně jako všichni,“ cílí 21letý Márk Schlekman.