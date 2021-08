Beranům nástup do zápasu nevyšel, už v čase 2:23 prohrávali 0:2. Krátce poté navíc na trestnou lavici zamířil Hejcman. Hra v oslabení naopak domácím prospěla, také ve druhém utkání za Berany se prosadil Tomáš Mikúš. V další hře ve čtyřech mohl vyrovnat Kubiš, který však trefil pouze brankovou konstrukci.

„Soupeři jsme zbytečně darovali dva góly, bylo to extrémně zbytečné. V lize by se nám to mohlo vymstít, jednalo se největší chybu zápasu. Bohužel jsme to tam poté už nebyli schopni dotlačit," mrzelo útočníka Tomáše Fořta, který rovněž proti Nitře nesl "C".

Ve druhé třetině se domácí více dostávali do šancí, vždy však ztroskotali na brankáři O'Connorovi. Na domácí straně se naopak blýskl Huf, který vychytal Drábka. Beranům se naskytla minutová příležitost pět na tři, vyrovnání se však nedočkali.

Aktivnější nástup do třetiny si vypracovali hosté, buď jim však chyběla lepší střelecká schopnost nebo brance zabránil Daniel Huf. Ve zbytku duelu branka nakonec nepadla.

V rámci regulí Zubr Cupu se ještě konaly samostatné nájezdy, ve kterých Berani zvítězili 3:1. Po neúspěšném pokusu Köhlera se prosadili Šlahař, Okál a na závěr Mikúš.

ZUBR Cup

PSG Berani Zlín – HK Nitra 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Mikúš (Trška) – 1. Tvrdoň (Varga, Hrnka), 3. Holešinský

Rozhodčí: Hradil, Obadal – Lukš, Hlavatý

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – Suhrada, Němec, Trška, Žižka, Novotný, Gazda, Dluhoš, Ferenc – Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Okál, Fryšara, Šlahař – Hejcman, Sedláček, Sebera – Köhler, Karafiát.

Nitra: O'Connor (Honzík) – Mezei, Bodák, Švarný, Nemec, Pupák, Vitáloš, Socha, Štefanka – Buček, Rockwood, Holešinský – Tvrdoň, Varga, Hrnka – Bajtek, Baláž, Volko – Múčka, Šramaty, Drábek.