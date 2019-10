„Měl bych Zlínu pomoct po dobu Kašíkova zranění. Uvidíme, jak dlouho bude Libor mimo hru,“ řekl pro Sport.cz a Právo Čiliak, který by se už měl zúčastnit čtvrtečního tréninku Beranů.

O den později by už měl zažít premiéru v jejich dresu v extraligovém utkání s Pardubicemi.

„Rozhodl jsem se skoro okamžitě. Potřebuju chytat. S vedením Komety jsme si sedli, nebyli proti,“ doplnil 29letý slovenský gólman.

Ke zranění opory zlínského týmu na brankovišti došlo na začátku druhé třetiny pátečního zápasu s Kladnem po nešťastné srážce s Jaromírem Jágrem. Srážce předcházel faul Ralfse Freibergse, po kterém oba spadli na led a pravá noha Jágra narazila ve vysoké rychlosti do Kašíkova pravého kolena.

Následné vyšetření odhalilo natržené postranní vazy v pravém koleni a minimálně do začátku prosince, ne-li do Vánoc by měl být mimo hru.

Zlín dosud měl po letním odchodu Tomáše Štůraly k dispozici jen 20letého Daniela Hufa, který dochytal utkání s Kladnem a nastoupil také do nedělního zápasu v Liberci (4:6). Záda mu kryl o rok mladí Michal Kořének.