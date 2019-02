Ve zlínském dresu společně slavili mistrovský titul v roce 2014, nyní už v barvách rivala brněnské Komety režírovali Bedřich Köhler a Petr Holík výhru 4:2. První jmenovaný brankáře Kašíka překonal dvakrát, druhý pak přidal pojistku čtvrtým gólem.

„Dvě vstřelené branky mě těší. Že jsem je dal proti Zlínu? To byla zrovna náhoda,“ mávl rukou brněnský útočník Köhler, autor letošních šesti gólů.

Na vedoucí gól Muellera přihrávaly dvě největší hvězdy týmu, další exzlínský hokejista Martin Erat a Tomáš Plekanec. Zlín, který nastoupil bez distancovaného Okála a zraněného obránce Noska, celý zápas dotahoval. Skóroval dvakrát, jednou z přesilovky. Nejprve v 19. minutě vyrovnal na 1:1 Fořt, ve 27. minutě na průběžných 2:2 Kubiš. Na úřadujícího šampiona to ale nestačilo.

„Gratuluji Kometě k výhře. Přežili jsme první třetinu, kdy si soupeř vypracoval velké množství šancí. Nenechali jsme je odskočit a navíc se nám podařilo srovnat. Ve druhé třetině jsme měli naopak my velké příležitosti, ale neproměnili jsme je a Kometa nás potrestala. Ujala se vedení,“ zalitoval trenér Zlína Martin Hamrlík, který opět vyzdvihl výtečný výkon brankáře Kašíka. „Musím ho pochválit. Pochytal toho hodně a držel nás ve hře do konce utkání, takže jsme mohli živit naděje na zisk bodů,“ poznamenal Hamrlík.

„V první třetině jsme dominovali a měli jsme jasně vyhrát. Místo toho jsme vedli jen o jeden gól a Zlín minutu před koncem první části vyrovnal. Ve druhé třetině jsme vstřelili dvě branky, ale zároveň nás podržel brankář Vejmelka. V poslední části jsme nejprve přežili oslabení, pak jsme ujeli do brejků. Mueller měl tutovku, ale nedal. Naštěstí ujel Zaťovič, tak to s Holíkem vyřešili parádně a vstřelili jsme uklidňující branku. Zaslouženě jsme vyhráli, i když Zlín byl hodně nepříjemný,“ ulevil si trenér Komety Kamil Pokorný. (dan, for)

KOMETA BRNO - PSG BERANI ZLÍN 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Mueller (M. Erat, Plekanec), 22. Köhler (Gulaši, Zaťovič), 33. Köhler (P. Holík, Mueller), 55. P. Holík (Zaťovič, Štencel) – 19. Fořt (J. Ondráček, Řezníček), 27. Kubiš (J. Ondráček). Rozhodčí: Pešina, Kika – Lederer, Ganger.

HC Kometa Brno: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Zbořil, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, Herman, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Anděl, P. Sedláček, Honejsek.