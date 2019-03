Berani obrali i Piráty a pojistili si místo v desítce

Reálně se blíží do play-off, matematicky však ani se ziskem 74 bodů ještě jistotu vyřazovacích bojů nemají. „Nevím, kdy to bylo naposledy, aby to nestačilo na play-off. Ale tím neříkám, že to je hotové,“ trefně reagoval po výhře 2:1 nad Chomutovem zlínský trenér Martin Hamrlík na situaci v našlapaném středu tabulky.

Jeho tým si plným bodovým ziskem uchoval šestibodový náskok na jedenáctý Litvínov, který včera zdolal lídra z Liberce. Na Beranech byla až příliš vidět povinnost vyhrát. Urputný Chomutov totiž za nerozhodného stavu 1:1 zlomil vítěznou trefou až ve 45. minutě ránou Okál, jemuž do tandemu za modrou přenechal kotouč Herman. „Jsme zklamaní, odehráli jsme výborné utkání, ale body nevydolovali. Chci hráčům poděkovat,“ vzkázal asistent chomutovského kouče Růžičky Jan Šťastný. „Někteří toho měli plné nohy, další plné ruce. Tento týden jsme ani neměli fyzicky náročné tréninky, spíš jsme se snažili tým oživit. Možná důležitost zápasu a psychika dělaly hodně,“ vytušil Hamrlík, jehož tým následující dva zápasy odehraje venku. Nejprve zítra před televizními obrazovkami vyzve Mladou Boleslav, v úterý vyrazí do Olomouce. Postřeh? Jen mě trefil do lapačky, tvrdí výtečný gólman Kašík Přečíst článek › „Může to být výhoda,“ zmínil Hamrlík odhození balvanu očekávání a tlaku fanoušků na výsledek. Včera velká očekávání žlutomodří zvládli a uspěli pošesté z posledních sedmi zápasů. Berani přitom od 17. minuty prohrávali po Tomicově gólu, o 24 vteřin později ale vyrovnal Herman, jemuž mezi kruhy nabil Honejsek. „Těžko jsme se dostávali do šancí, z přesilovek jsme neměli nic. Pak to bylo o tom, kdo dá gól a vyhraje. Naštěstí jsme to byli my,“ oddechl si Hamrlík po Okálově rozhodující ráně. Klíčový moment však přišel ještě o tři minuty později, když Kašík parádním semaforem sebral tutovku Svobodovi a zlínským stadionem to jen zahučelo. „Je škoda, že jsme spustili tlak, měli šance, ale Kašík se vrací do fantastické formy a soupeře podržel,“ litoval zjevně zklamaný Šťastný. Slova chvály měl pro svého muže s maskou, který včera zlikvidoval 21 z 22 střel Chomutova, i Hamrlík. „Potvrdilo se jedno jméno Libor Kašík. Soupeř měl v závěru drtivý tlak, ale všechno zastavil,“ chválil zlínský kouč. Vrásky na čele mu však dál dělá rozrůstající marodka. Ke zraněnému kapitánovi Žižkovi, produktivnímu Ondráčkovi a Fryšarovi včera přibyl další klíčový útočník Tomáš Fořt, který odstoupil během zápasu s poraněním břicha. „Byl u doktorů, ještě jsme s ním nemluvili. Byla by to komplikace, ale nevíme nic,“ pokrčil rameny Hamrlík. Dají Berani razítko na předkolo už v neděli v Mladé Boleslavi? O smlouvu ve Zlíně nehraji, nezatěžuje se Krejčík Přečíst článek › PSG BERANI ZLÍN - CHOMUTOV 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 17. Herman (Honejsek, Řezníček), 45. Okál (Herman, Ferenc) – 17. Tomica (Flemming, V. Růžička). Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Kajínek, Zavřel. PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos – Dufek, Fořt (A), Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Valach – Sklenář, V. Růžička (A), J. Stránský – Tomica (C), Raška I, Klhůfek – Koblasa, Vantuch, Duda – Marjamäki, Gut, T. Svoboda.

Autor: Daniel Ostrčilík