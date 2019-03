„Také jsme nemuseli z předchozích utkání získat tolik bodů. Nebyli jsme vždycky lepší, než soupeř,“ vrátil se v rozhovoru pro Českou televizi Honejsek k předchozí sérii tří výher v řadě a sedmi vítězstvím z osmi posledních zápasů.

„Jsme pokorní a jsme rádi za to, co máme nyní. Díky bohu máme situaci ve svých rukou. Budeme bojovat,“ vzkázal Honejsek před úterní bitvou v Olomouci a pátečním finišem na domácím ledě s Kometou Brno.

Ne, není to snadný los. Ovšem Zlín se už v sezoně několikrát vytáhl, když od nich body nikdo nečekal.

„Dokážeme vyhrát v Liberci, ale také doma prohrát s kýmkoliv. Liga je vyrovnaná. My víme, že jeden bod udělat ještě musíme, dáme do toho všechno jako v posledních deseti zápasech, kdy hrajeme fakt dobrý hokej. Věřím tomu, že to uděláme,“ dodal odhodlaně autor jediné včerejší zlínské trefy, který nabírá před rozhodujícími bitvami ztracené sebevědomí a pohodu.

V posledních devíti zápasech si připsal sedm kanadských bodů za dvě branky a pět asistencí.

Ve 39. minutě v přesilovce z ostrého úhlu trefil mezírku mezi tyčí a tělem brankáře Růžičky a snížil v závěru druhé třetiny na průběžných 1:2. „Led byl špatný, to si nemusíme nalhávat. Ale i tak nebyla přesilovka rychle sehraná. Pak tam přišla rychlá přihrávka z jednoho rohu do druhého na mě. Přišlo mi, že se gólman pomalu přesouvá, tak jsem to zkusil. Shodou okolností tam byl včas, ale se štěstím to propadlo,“ popsal svůj pátý gól v sezoně Honejsek.

„Zápas se lámal na začátku třetí třetiny, kdy jsme po dvaceti sekundách dostali gól. Říkali jsme si, že hru nebudeme otvírat a zápas klidně můžeme rozhodnout v posledních dvou minutách. Ale bohužel jsme inkasovali na 1:3. Nějaké šance tam byly, ale bohužel jejich gólman chytal výborně,“ poznamenal Honejsek.

Spoustu emocí přinesla 25. minuta, kdy za stavu 1:0 pro Mladou Boleslav skončil kotouč za Kašíkem. Jenže rozhodčí Jeřábek s Lacinou branku Mladé Boleslavi neuznali pro údajnou přihrávku rukou.

„Ani jsem se ho nedotkl,“ bylo slyšet Vondrku z ruchových mikrofonů, který reklamoval rozhodnutí sudích. Podle dostupných televizních záběrů bylo vidět, že gól měl skutečně platit.

„Jsem klidný člověk, ale občas to ve mně takhle rupne. Snažím se být čestný, a kdybych cítil, že bych se puku dotkl, nikdy bych nic neříkal. Ale věděl jsem, že nám tohle rozhodnutí ukřivdilo. Nějak jsem vybuchl, jsou to emoce. Zápas byl vypjatý. Musím se omluvit, protože tohle by se stávat nemělo. Byl jsem si jistý, že jsem se toho nedotkl. Bohužel pravidla jsou takové. Snažil jsem se uklidnit, protože to nemělo cenu,“ líčil do televizní kamery Vondrka, který pak ve dvacáté vteřině třetí třetiny vstřelil třetí gól Mladé Boleslavi. Ten už pánové v pruhovaném uznali.

„Bylo to obrovské zadostiučinění,“ přiznal Vondrka.

OHLASY TRENÉRŮ

Robert Svoboda, trenér Zlína: „Oba týmy věděly, o co hrají – o jistotu předkola. Myslím, že to byl dobrý zápas ve vysokém tempu. Věděli jsme, co nás od domácích čekat. O zápasu rozhodly dva momenty. Za stavu 1:0 jsme měli brejk, který ale Kulda nedal a vzápětí to bylo 2:0. Sice se nám podařilo snížit, ale při vstupu do třetí třetiny padl gól, který to urval. My jsme sice ještě zabojovali a tým měl víru ve vyrovnání, ale trochu už chyběly síly. Přeci jenom zápasů už je hodně a všechny týmy to hrají pořád na stejné hráče.“

Miloslav Hořava, trenér Mladé Boleslavi: „Hrálo se o desítku, kam všichni chtějí. Navíc se Zlínem máme tři porážky, takže víme, že hrají výborně a mají skvělou formu, když z jedenácti zápasů vyhráli posledních sedm. Jsme proto rádi, že jsme dokázali vyhrát a jsme v desítce. Jedna věc je ale zarážející – že jsme takové nasazení a výkon nepřevedli v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně.“

MLADÁ BOLESLAV - PSG BERANI ZLÍN 3:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Žejdl (Pláněk, Šťastný), 37. T. Knotek (Vondrka), 41. Vondrka (T. Knotek, Němeček) – 39. Honejsek (Šlahař, Valenta). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina – Hlavatý, Tošenovjan. Diváci: 2437.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, T. Knotek, Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl (A), Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Padrnos – Kubiš (C), Herman, Dufek – Okál, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, P. Sedláček, L. Krejčík – Václavek, Popelka, Werbik.