V roli generálního parnera setrvala společnost PSG, což pro zlínský klub bezesporu představuje pozitivní zprávu. „Majitelé i ostatní partneři nám od jara vyjádřili jasnou důvěru. I tu finanční. Jak statutární město Zlín, tak rovněž generální partner PSG, který s klubem podepsal novou smlouvu,“ oznámil Jiří Marušák s úsměvem na rtu.

Berani i díky těmto podporám po sestupu z Tipsport extraligy poskládali velmi silné mužstvo – na jedné straně zůstaly opory včele s brankářem Kašíkem, kapitánem Kubišem, francouzským reprezentantem Claireauxem nebo bekem Gazdou.

Tým navíc posílil druhý neproduktivnější hráč loňského ročníku Chance ligy Mrázek, z Českých Budějovic se vrátil Ondráček. Velké zkušenosti s extraligou má další forvard Pospíšil. „Posily se ukázaly v kladném slova smyslu, připravovaly se velice pečlivě. Věříme, že budou takovými lídry, jak si představujeme,“ přeje si hlavní kouč Beranů Rostislav Vlach, jenž společně s asistentem Jurajem Juríkem převzal mužstvo v polovině března.

Jaké jsou tedy ambice pro příští ročník? „Po dvou neúspěšných sportovních sezonách před námi stojí nelehký, avšak ambiciozní úkol – hned v nadcházejícím ročníku se pokusit o návrat do extraligy. Není to nic automatického, neříkáme, že si na to věříme na sto procent, Uděláme však pro to maximum!“ zdůrazňuje Marušák, který potvrdil, že do současného kádru se nyní zasahovat nebude.

Ševci v loňské zvítězili pouze patnáctkrát, v základní hrací době dokonce jen devětkrát. „Hned na začátku sezony bude důležité otočit trend výsledků, v základní části budeme chtít pravidelně sbírat body a dostat se do takové pozice, abychom v play-off maximalizovali efekt domácího prostředí. Našim cílem je rovněž vrátit diváky do hlediště.“

Obrovskou roli fanoušků si uvědomuje také Vlach. „Chceme je přilákat kvalitními výkony, po celou sezonu je budeme potřebovat. Zlínský fanoušek ví, jak fandit, jak vytvořit atmosféru,“ chválí zdejší publikum.

Na Berany bude v dalším ročníku Chance ligy pořádán velký hon, mužstva se na loňského účastníka Tipsport extraligy budou chtít pořádně vytáhnout. „Kluky jsme na to upozorňovali, týmy budou mí speciální motivaci. Nebude to pouze o hokeji, ale také vůli a disciplíně,“ zmiňuje Vlach nezbytné aspekty.

Po patnácti letech bude k vidění velké derby mezi Berany a Vsetínem. „Pro lidi to bude velký tahák, každé ze čtyř utkání v základní části bude speciální. Dlouhá léta jsme se míjeli, znovu zažijeme to, co v 90. letech. Pozornost regionu bude upřena na hokej,“ nemůže se dočkat generální manažer Beranů Jiří Marušák.

„Na atmosféru se hodně těším. Když jsem tady ještě působil jako dorostenec, tak mě vtáhla do děje. Vzpomínám, jak tady jezdili policajti na koni, tak jako tomu bývá v Anglii na fotbale. Doufám, že se znovu vytvoří taková atmosféra, že to bude svátek,“ vyhlíží velké zápasy kapitán Beranů Pavel Kubiš.