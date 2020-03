Výtečný byl i gólman Libor Kašík, který pochytal 29 z 30 střel soupeře.

„Mimořádnou situaci jsme neřešili. Chystali jsme se jako na každý jiný zápas play-off. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ oddechl si do kamery televize O2 kouč Zlína Robert Svoboda.

Jenže zápas se odehrával bez diváků. Tedy jako jídlo bez správných ingrediencí, které dodávají vašemu pokrmu správnou chuť. Byly slyšet pokyny na střídačce i rozhodčích, zařezávání bruslí o led, kotouč na hokejce, bouchání holí o led. Bylo slyšet úplně všechno.

Desítky fanoušků Olomouce zůstali před zavřenými branami stadionu, do útrob stadionu šel slyšet i tlumený zvuk bubnu.

„Ne, naopak komunikace jednoduší. Kolikrát se neslyšíme,“ hledal Svoboda pozitiva.

„Smutný příběh. Jestli by se takhle mělo hrát až do finále, nevěřím, že to něčemu pomůže. Nerad bych sport hanil, ale tohle se mi nelíbí. Není to tím, že jsme prohráli, ale nálada je poušmourná,“ reagoval trenér Olomouce Zdeněk Moták na prázdných tribun.

„Sezona nemusí skončit, jsou snad připravené nějaké krizové scénáře například na menší počet utkání začátkem dubna ve zkráceném režimu. Kdyby byl konec, nutit hráče trénovat a trápit je, by bylo zbytečné,“ vyjádřil svůj názor kouč Olomouce.

Zlín šel i v mrazivě tiché kulise do vedení v 17. minutě gólem Okála.

„Zachytil jsem špatnou rozehrávku, dával jsem to na Tondu před branku, kde se mi to šťastně odrazilo před branku. Bylo štěstí, že jsem to trefil,“ oddechl si Okál.

Berani přitom nevyužili hned dvě dvojnásobné přesilovky pět na tři. A pykali. V polovině zápasu se mezi kruhy zjevil Dujsík, který vyrovnal.

Jenže Berani za stavu 1:1 během tří minut třetí třetiny dvakrát udeřili a definitivně rozhodli.

Nejdříve ve 47. minutě krásně nabil Šlahař Honejskovi, který ránou z první opět dostal svůj tým do vedení.

„Nevyužité dvojnásobné přesilovky nás nemusí mrzet. Za to jsme rádi, ale chci pochválit celý tým jak, k zápasu přistoupil doufám, že si to přineseme domů,“ věřil Svoboda.

V 50. minutě si před brankou počkal Okál na přihrávku Honejska a přesnou střelou k tyči poslal Moru do kolen. Trenér domácích využil trenérskou výzvu, zda Ferenc nestál v době vstřelení branky v brankovišti, ale gól platil.

„Dnes to byl z naší strany jiný zápas, byla tam větší bojovnost. Hráči si k pondělnímu zápasu něco řekli,“ přiznal Svoboda, že v kabině byla důrazná debata.

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Švrček, J. Knotek) - 17. Okál, 47. Honejsek (Šlahař, Ferenc), 50. Okál (Honejsek, Ferenc). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 0. Střely na branku: 30:34. Zblokované střely: 14:10. Hity: 7:5. Vhazování: 40:37. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3.

HC Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Jaroměřský, Vyrůbalík (C) - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek (A), Ostřížek - Skladaný, Kolouch, V. Tomeček. Trenéři: Moták, Tomajko.

PSG Berani Zlín: Kašík - D. Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Herman - Popelka, P. Sedláček, Kubiš (A). Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík, Hrazdira.