Nevzdáváme se! Po čtyřech porážkách v řadě přišla vítězná radost. Hokejisté PSG Berani Zlín smazali ztrátu 0:3 a nakonec urvali v Hradci Králové výhru 4:3 po nájezdech, kdy proměnili Herman, Honejsek a Popelka tři ze čtyř pokusů.

„Zlín vstal z mrtvých,“ glosoval Milan Antoš, expert České televize ve Studiu Buly. Nakonec si s obrovským kusem štěstí odvážíme dva body, za které jsme velmi rádi,“ ocenil kouč Zlína Robert Svoboda.

I přes výhru však ztráta na desátý Litvínov narostla v tabulce na pět bodů.

V první třetině Zlín nabral nejen dvougólové manko, ale v tabulce se propadal do sedmibodového kráteru. Litvínov totiž v dříve hraném zápase porazil Pardubice 2:1 a v případě zlínské porážky se už ztráta na desáté místo mohla zvětšit na sedm bodů.

Hradec od začátku dominoval a první třetinu vyhrál na střely 18:4. V 10. minutě vedl 2:0 po gólu Linharta a využité přesilovce Kukunberga.

„Možná tam byla chyba brankáře, možná štěstí, ale šel jsem do toho s tím, že se tam budu tlačit,“ popisoval druhou trefu Kukumberg.

„Byla to moje chyba. Nebudu se vymlouvat, nepohlídal jsem si hráče před brankou. Ten gól jde na můj vrub,“ vzal na sebe první inkasovaný gól Zdeněk Okál.

A to ještě dost šancí pochytal výtečný Kašík, který odolal i únikům Pavlíka a Chalupy. Zlín zahrozil za stavu 0:2 jen po brejku Sedláčka, jehož vychytal Maxwell. „Dominovali jsme, kluci se udrželi na puku, měli pohyb, elán,“ podotkl asistent domácího trenéra Petr Svoboda.

Jestli Zlín o první pauze střádal plány na návrat do zápasu, po minutě a 13 vteřinách druhé periody všechno změnil Vincour, který využil dne otevřených dveří ve zlínské obraně a zvýšil na 3:0.

„Začátek utkání byl pro nás velmi špatný. Prohrávali jsme osobní souboje, všude jsme byli pozdě než soupeř. Hradec dominoval a vypadalo to, že to bude jednoznačné utkání,“ hodnotil trenér Zlína Robert Svoboda první polovinu zápasu.

Ano, skutečně nic nenasvědčovalo, že by Zlín mohl zápas zlomit. Vše začal v polovině zápasu Sedláček, který po chybě v rozehrávce Graňáka vypálil kousek za modrou a kotouč zapadl až za Maxwella.

Když pět minut před koncem druhé třetiny využil přesilovku navrátilec do sestavy po třízápasovém trestu Okál, Berani byli rázem zpátky.

„Chtěl jsem se do toho zase dostat. Trenéři mě na přesilovku dali před branku a jsem jim za to vděčný. Příležitost jsem jim vrátil. Snažím se týmu splácet, co jsem zameškal. Snažím se být důrazný a pomoct týmu nahoru,“ vykládal do kamery České televize Zdeněk Okál.

Pro žlutomodré barvy to byl teprve třetí gól v početní výhodě za posledních šest utkání. „Snažili jsme se něco změnit,“ vykládal před zápasem asistent trenéra Martin Hamrlík.

Poslední minuty druhé třetiny patřily Kašíkovi, který betonem vystavil závoru čtvrtému gólu Hradce z hole Chalupy. O chvíli později zase máchla lapačka proti střele Cingela.

„Vrátili jsme se do hry šťastným gólem na 3:1 a využitou přesilovkou,. To nás povzbudilo a zjistili jsme, že to ještě nemusí být beznadějné. Nicméně v defenzivě jsme měli neustále problémy s pohybem a rotací domácích,“ všiml si zlínský stratég.

„Odstoupili jsme od naší hry. Přišlo mi, jako bychom zase chtěli vyučovat hokej. Nehráli jsme to, co hrajeme celou sezonu a co chceme po klucích. Udělali jsme i nějaké laxní fauly a Zlín snížil,“ zalitoval domácí trenér Svoboda.

Ve třetí části Zlín trpělivě čekal na svou šanci vyrovnat. Ta přišla v čase 57:53, kdy Valenta střelou na bližší tyč překonal hradeckého brankáře a poslal zápas do prodloužení. V něm Honejsek připravil tutovku pro Šlahaře, ale minul zařízení.

Na druhé straně upřel sudí (podle všeho) Hradci trestné střílení. Pavlík jel sám na bránu a byl faulován Valentou. Hradec krátkou přesilovku nevyužil.

Zlín přežil a vynutil si samostatné nájezdy, ve kterých Zlín proměnil tři ze čtyř nájezdů. Vítězná trefa patří Popelkovi, který trefil druhý bonusový bod a ukončil sérii čtyř porážek v řadě.

HRADEC KRÁLOVÉ - PSG BERANI ZLÍN 3:4 PO SAM. NÁJEZDECH

Branky a nahrávky: 4. Linhart (Kukumberg), 10. Kukumberg (Rosandić), 22. Vincour (Cibulskis) – 28. P. Sedláček, 35. Okál (Žižka, Šlahař), 58. Valenta (Fořt, Anděl). Rozhodčí: Hejduk, Bejček – Pešek, Špringl. Diváci: 4524.

Mountfield HK: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Lessio, Kukumberg, Rákos (A).

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Valenta, Ferenc – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Herman – Šlahař, Fryšara, Popelka – E. Kulda, Fořt, Anděl.

1. série:

1:0 Lucas Lessio (HKM)

1:1 Jakub Herman (ZLN)

2. série:

1:1 Filip Pavlík (HKM)

1:2 Antonín Honejsek (ZLN)

3. série:

2:2 Petr Koukal (HKM)

2:3 Michal Popelka (ZLN)

4. série:

2:3 Tomáš Vincour (HKM)

2:3 Lukáš Anděl (ZLN)

5. série:

2:3 - Radek Smoleňák (HKM)