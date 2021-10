Před začátkem 12. kola proběhl slavnostní ceremoniál s dnešním oslavencem Horstem Valáškem (80 let) a Stanislavem Přikrylem (v srpnu 75 let).

Krátce po půl šesté už na řadu přišel samotný zápas, do kterého lépe vlétli domácí. Z tlaku však neudeřili, hosté naopak po první pološanci šli do vedení. V čase 5:47 to už bylo 2:0 pro hosty. Do konce třetiny byly příležitosti na obou stranách, ani jedno z mužstev však skórovat nedokázalo.

Střelecké mlčení pokračovalo rovněž ve druhém dějství. Hosté se hned několikrát dostali do zajímavých šancí, akce však buď překombinovali nebo je zastavil výborný Kašík.

Berani v závěrečné třetině inkasovali ještě dvakrát, s Bruslaři prohráli 0:4. Další zápas odehrají v neděli na ledě Plzně.

Tipsport ELH, 12. kolo

PSG Berani Zlín – BK Mladá Boleslav 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Kelemen (D. Šťastný, Fořt), 6. J. Stránský (Jan Eberle, Bičevskis), 50. Kotala (Kelemen), 56. P. Kousal (O. Najman). Střely na branku: 27:35. Vyloučení: 4:4.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka, O. Němec, Trška, Gazda, M. Novotný, R. Černý, Dluhoš – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Okál, Honejsek, Šlahař – Karafiát, A. Zbořil, O. Flynn – Köhler, P. Sedláček, Sebera.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Claireaux, Kotala – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský.